Ana Maria Bărbosu, suspendată doi ani după trei abateri antidoping. Ce se întâmplă cu participarea la JO 2028

Regulile antidoping au adus o veste neaşteptată pentru gimnastica românească. După o medalie olimpică de bronz şi aplauze de bucurie, Ana Maria Bărbosu, sportiva care ne-a făcut mândri la Paris, a primit o suspendare de doi ani. O lovitură dură din partea Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Trei abateri de la regulamentul antidoping au fost confirmate, iar contestaţia sportivei nu a schimbat decizia.

Gimnasta în vârstă de 20 de ani nu a respectat de trei ori obligația de a anunța unde se află, astfel încât agenția antidoping să vină și să efectueze controalele neanunțate.

Suspendarea a avut loc încă din mai anul acesta și va continua până în anul 2028.

Pe de altă parte, această decizie nu îi afectează medalia câștigată la Paris și nici nu o împiedică să participe la următoarele Jocuri Olimpice, care vor avea loc în anul 2028, la Los Angeles.

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Însă calificarea sa va depinde de înscrierea individuală sau de participarea împreună cu echipa României.