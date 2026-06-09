Buzunare goale la şcoală, pușculiţe pline acasă! Mulţi părinţi cad în capcana de a le face copiilor toate poftele, fără să îi înveţe că banii câştigaţi cu greu nu trebuie cheltuiţi uşor. Cum să le predai lecţii de educaţie financiară încă de la vârste mici înveţi chiar acum.

Antonio are şapte ani şi merge în fiecare zi la şcoală cu buzunarele goale. Acasă are, însă, o mică avere în puşculiţă.

Antonio: Cred că 2.000 şi ceva.

Reporter: Şi ce vrei să faci cu banii?

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Antonio: Păi să-mi cumpăr ceva, nu ştiu, spre exemplu o tabletă, un telefon.

Pentru celelalte dorinţe, apelează, însă, mereu la portofelul mamei.

"O sută şi ceva de lei pe săptămână, în condiţiile în care nu mergem în mall. 100 și ceva de lei pe nimicuri, pe mașinuțe pe care le putem lua de oriunde, pe dulciuri. [..] O plimbare în mall mai adaugă 200 de lei la buget", povesteşte mama lui Antonio.

Ce eroare fac mulţi părinţi

Mulţi părinţi fac o eroare gravă - nu ştiu să refuze şi dau copiilor senzaţia că au o fabrică de bani.

"Oferă prea repede lucruri pe care copiii uneori nici nu ajung să le ceară, iau în braţe prea repede dorinţele cu care vin de pe la şcoală", spune consultantul financiar Adrian Asoltanie.

Mamă de doi băieţi, Raluca este mai atentă la cheltuieli. Doar fiul cel mare, de 17 ani, primeşte bani de buzunar. Cel mic, de nouă ani, adună fiecare leu în puşculiţă.

"El are bănuţii lui strânşi într-un portofel, are şi în puşculiţă, dar are tendinţa să cheltuie, asta nu-mi place, cheltuie, cheltuie, aşa i-am şi învăţat", spune Raluca.

"Am strâns 500 de lei. De unde vin banii aceştia... De la bunici. Să-mi cumpăr nişte cărţi", spune Alex.

Educaţia financiară, materie de studiu obligatorie în clasa a VIII-a

Educaţia financiară este materie de studiu obligatorie pentru elevi în clasa a VIII-a. De la cinci ani, însă, poţi să începi să îi explici copilului cum este înţelept să cheltuie şi care este diferenţa dintre „vreau“ şi „am nevoie“. În plus, până la 14 - 15 ani, este bine să îi dai numai bani cash, ca să vadă cât de repede rămâne fără ei dacă nu este chibzuit.

"Când plecăm în vacanță, am spus că fiecare are pe timpul vacanței câte 100 de euro, fiecare bani de buzunar. [...] Un pic de euro pe fiecare zi sau toți în prima zi și după aia deloc. Depinde cum se gestionează", explică părinţii.

Consultanţii financiari te sfătuiesc să îi explici următorul truc.

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Fără lecţii despre bani predate la timp, aproape jumătate dintre tinerii generaţiei Z ajung să depindă financiar de părinţi până aproape de 30 de ani.