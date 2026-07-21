Valea Prahovei a fost din nou sub ape. La nici 24 de ore de la viitura care a lovit Bușteniul, o nouă ploaie torențială a blocat DN1 la Cornu, unde aluviunile au acoperit șoseaua. Inundațiile au făcut prăpăd și la Breaza și Comarnic, iar pericolul nu a trecut. Ploile continuă și în zilele următoare, iar la Ministerul Mediului a fost convocat Comitetul pentru Situații de Urgență.

În Comarnic, trei oameni au scăpat la limită dintr-o mașină prinsă de ape. Autoturismul a fost scos din șuvoaie cu un excavator.

Alunecare de teren pe DN1: un TIR blocat în mâl la Cornu

Pe DN1, în zona localității Cornu, un versant s-a surpat după ploile torențiale, iar aluviunile au blocat șoseaua. Un TIR a rămas împotmolit în mâl.

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"Ploua tare şi noi ne-am parcat dintr-odată. TIR-ul a încercat să treacă şi a rămas blocat", a declarat un şofer.

"Dezastru. A venit de sus, nu a mai avut de unde să mai plece, şi acolo a rămas", a continuat o altă persoană.

Breaza, sub ape: curți și locuințe inundate

În Breaza, străzile au fost inundate, iar apa a intrat în curți și în case.

"Aveam şi clienţi care urma să vină mâine şi după cum vedeţi nu mai pot veni, că nu putem să îi primim în asemenea situaţii", a precizat o localnică.

"Potop. Potop foarte mare. Am venit de la serviciu şi am găsit totul inundat", a adăugat un bărbat.

Ploile au lovit din nou Valea Prahovei, la nici 24 de ore de la viitura din Bușteni. Apa strânsă de pe versanții Bucegilor a umflat pârâul Jepi, iar aluviunile au blocat un pod. Viitura s-a revărsat apoi în stațiune.

Puterea viiturii a fost incredibilă. Bolovani uriaşi de pe versanţi au fost aduşi de apă pe şosea şi s-au oprit direct în maşinile parcate pe această stradă. 30 de autoturisme au fost distruse, unele nici nu mai pot fi mișcate de pe loc. Şoferii care nu aveau asigurare Casco vor plăti reparațiile din banii lor.

Oameni salvați în ultima clipă din calea apelor

Doi oameni, rămași captivi într-o mașină luată de ape, au fost salvați la limită de pompieri. Alți zece au fugit din calea viiturii. O femeie de 33 de ani, luată de şuvoaie la ieșirea dintr-un magazin, a fost salvată de un vecin și a ajuns la spital cu răni ușoare.

"Este cea mai mare viitură de când stau aici, de 45 de ani. Era decopertat pentru că au schimbat canalizarea şi apa potabilă. Şanţul făcut era astupat, dar şi-a făcut loc apa mai tare", a punctat un localnic.

Vaslui, lovit şi el de o vijelie puternică

Potop a fost şi în Vaslui. O vijelie de câteva minute a distrus totul în cale. Vântul a smuls acoperişuri şi a pus la pământ mai mulţi arbori.

"A venit, nu am văzut în viaţa mea aşa ceva. Nu am văzut. Pur şi simplu dacă eram în curte mă lua şi pe mine", a transmis o femeie.

Furtuni violente sunt anunţate și în zilele următoare. Jumătate din ţară se află sub coduri galbene și portocalii de ploi, vijelii și inundaţii. Ploile se opresc abia la finalul săptămânii.