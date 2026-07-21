Pericol de explozie în judeţul Neamţ, în urma unui accident rutier extrem de grav petrecut pe E85 - Drumul Morţii! Şase persoane au fost transportate de urgenţă la spital, după ce un autoturism şi un autotren încărcat cu sute de butelii s-au ciocnit violent. Două femei din maşină şi conducătorul TIR-ului au rămas încarceraţi.

Comuna Săbăoani, ora 19.30. O maşină cu cinci pasageri se loveşte violent de un autotren plin cu butelii. Două femei, de 46 și 48 de ani, rămân încarcerate, la fel şi şoferul autotrenului, rămas blocat în cabină. Celelalte trei victime, doi băieți de 13 ani și un adolescent de 17 ani, reuşesc să se autoevacueze.

"Am intervenit cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă şi spumă dotată cu motor de descarcerare, ambulanţă SMURD B2, ambulanţă SMURD de terapie intensivă şi o autospecială de primă intervenţie dotată cu 16 cadre militare", a declarat Constantin Luca, ISU Neamţ.

Peste 700 de butelii, pericol uriaș pentru echipele de intervenție

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Cele peste 700 de butelii au transformat intervenția într-o misiune extrem de periculoasă, iar salvatorii au acţionat contracronometru.

"S-a acţionat pentru descarcerarea persoanelor şi ulterior, toate cele 6 persoane au fost transportate la spital cu multiple traumatisme. S-a acţionat şi pentru asigurarea zonei evenimentului, prin deconectarea bornelor de acumulatori şi îndepărtarea a 3 butelii ce prezentau fisuri în partea superioară a acestora", a adăugat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ.

Alerta a fost transmisă automat prin sistemul eCall al uneia dintre mașini. Traficul rutier a fost blocat zeci de minute pe ambele sensuri de circulație.

Primele date din ancheta polițiștilor

"În timp ce un bărbat în vârstă de 50 de ani conducea un ansamblu auto pe Drumul Naţional 2 ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie în vârstă de 47 de ani din judeţul Bacău ce se deplasa pe Drumul 208 P", a transmit Ramona Ciofu, purtător de cuvânt IPJ Neamţ.

Poliţiştii urmează să stabilească cu exactitate cum s-a produs accidentul.