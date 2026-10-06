Bătaie pe tinerii calificați. Angajatorii români oferă aproape 5.000 de locuri de muncă

Peste 9.000 de locuri de muncă vor fi oferite de 129 de angajatori la Bursa generală a locurilor de muncă pentru absolvenţi, care va fi organizată vineri, în Capitală, informează Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (AMOFM).

Potrivit unui comunicat al instituţiei, până în prezent şi-au anunţat participarea 129 de agenţi economici, care pun la dispoziţia persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 9.053 de posturi vacante.

Cele mai multe locuri de muncă, respectiv 4.868, sunt destinate muncitorilor calificaţi, iar alte 3.497 de posturi sunt pentru muncitori necalificaţi.

Pentru persoanele cu studii medii sunt disponibile 412 locuri de muncă, în timp ce pentru cele cu studii superioare oferta cuprinde 276 de posturi.

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Bursa generală a locurilor de muncă pentru absolvenţi are ca scop sprijinirea integrării tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii, prin facilitarea accesului la oportunităţi de angajare şi a contactului direct cu angajatorii.

Bursa va avea loc vineri, 9 octombrie 2026, începând cu ora 9:00, la Palatul Naţional al Copiilor din Bulevardul Tineretului nr. 8-10, sector 4, iar participarea este gratuită.