Morten Harket, solistul trupei A-ha, a făcut noi dezvăluiri despre viața sa după diagnosticul de Parkinson. Artistul norvegian, în vârstă de 67 de ani, a povestit cum boala i-a afectat starea fizică și emoțională, dar și despre tratamentele pe care le urmează. Cântărețul spune că uneori începe să plângă sau să râdă fără să își poată controla reacțiile.

Morten Harket, cunoscut în întreaga lume drept vocea trupei A-ha și interpretul celebrului hit „Take On Me”, a vorbit într-un interviu acordat publicației britanice The Times despre experiența sa cu boala Parkinson. Artistul a primit diagnosticul în 2022, însă a făcut publică informația abia în 2025.

Medicii i-au spus că este posibil să fi avut boala timp de trei decenii înainte ca aceasta să fie diagnosticată. Într-un interviu recent, muzicianul a descris dificultățile cu care se confruntă și felul în care afecțiunea i-a schimbat viața.

Primul simptom a apărut în timp ce se spăla pe dinți

Morten Harket a povestit că a decis să consulte un medic după ce a observat un lucru neobișnuit într-o dimineață, în timp ce se spăla pe dinți. Artistul a constatat că îi era tot mai greu să țină periuța de dinți în mână. Dificultatea de a apuca obiectul l-a determinat să solicite un consult medical.

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În urma investigațiilor, inclusiv a unei tomografii cu emisie de pozitroni (PET), medicii au confirmat că prezenta simptome ale bolii Parkinson. Cântărețul a primit însă și o informație neașteptată. Specialiștii i-au explicat că afecțiunea ar fi putut evolua în organismul său timp de aproximativ 30 de ani.

"Mi-au spus că probabil aveam boala de 30 de ani. Semnele existau deja, dar compensasem cu alte părți ale creierului", a explicat Harket, potrivit The Independent.

Artistul a adăugat că există numeroase persoane care trăiesc cu Parkinson fără să știe, deoarece simptomele pot deveni evidente abia după ce deteriorarea neurologică ajunge la un anumit nivel.

Morten Harket a ascuns diagnosticul de colegii din A-ha

În momentul în care a aflat că suferă de Parkinson, Morten Harket se afla în perioada turneului mondial de patru luni al trupei A-ha, din 2022. Inițial, artistul a preferat să nu le spună colegilor săi, Paul Waaktaar-Savoy și Magne Furuholmen, despre diagnosticul primit.

Harket a explicat că, în primele etape, vocea nu îi fusese afectată, iar celelalte simptome nu erau suficient de evidente pentru a-i determina pe cei din jur să suspecteze o problemă de sănătate.

"La început nu aveam alte simptome, așa că nu le-am spus membrilor trupei. Vocea mea era în regulă, dar începusem să iau medicamente pentru alte simptome", a povestit cântărețul.

Tratamentul a venit însă și cu efecte secundare, printre care oboseala accentuată și anxietatea. Artistul a recunoscut că aceste schimbări ar fi putut fi observate de colegii săi, chiar dacă aceștia nu cunoșteau cauza.

"De obicei eram puternic din punct de vedere psihic, dar am devenit foarte anxios", a declarat Morten Harket.

Cântărețul a descris și impactul emoțional al diagnosticului. "Șocul este mai degrabă legat de ce s-ar putea întâmpla în viitor, nu în acel moment. Începi acest dans în întuneric", a mai povestit artistul.

Tratamentul pe care îl urmează solistul A-ha pentru Parkinson

Pentru a controla simptomele bolii, Morten Harket a fost supus unei proceduri medicale cunoscute sub numele de stimulare cerebrală profundă (Deep Brain Stimulation sau DBS).

Aceasta presupune implantarea unor electrozi în anumite regiuni ale creierului, pentru a transmite impulsuri electrice care pot ajuta la ameliorarea unor simptome motorii ale bolii Parkinson.

Artistul urmează și un tratament cu Produodopa, un medicament utilizat în anumite forme avansate ale bolii Parkinson, administrat prin perfuzie subcutanată în zona abdomenului.

Harket a explicat că cele două forme de tratament trebuie ajustate și echilibrate atent pentru a obține efectele dorite.

"Acest medicament și stimularea cerebrală profundă trebuie să fie echilibrate. E ca și cum aș dirija o orchestră", a declarat muzicianul.

"Uneori încep să plâng și nu mă pot opri"

Una dintre cele mai dificile schimbări descrise de Morten Harket are legătură cu reacțiile sale emoționale.

Artistul a mărturisit că uneori începe să plângă sau să râdă brusc, fără să simtă că poate controla aceste manifestări.

"Uneori încep să plâng brusc și nu mă pot opri sau râd, dar nu sunt eu. Aceste emoții nu par să fie ale mele", a explicat solistul A-ha.

Pentru muzician, aceste episoade sunt greu de acceptat, deoarece îi creează senzația că pierde controlul asupra propriei identități. "Este un lucru greu de suportat, să simți că pierzi ceea ce ești", a mărturisit Harket.

În ciuda problemelor de sănătate, Morten Harket continuă să fie implicat în muzică. Artistul urmează să lanseze pe 27 noiembrie 2026 albumul solo „Human Grace”, primul său material de acest tip după ce a făcut public diagnosticul de Parkinson.

Noul proiect marchează o etapă importantă în cariera muzicianului norvegian, care a devenit celebru în anii '80 alături de trupa A-ha.