Oricine poate deveni peste noapte bunul samaritean. Două exemple din două oraşe diferite arată că mai există oameni cu spirit civic, care ştiu că atunci când găsesc un bun pierdut trebuie să-l dea înapoi proprietarului, sau să-l ducă poliţiei. Două femei, una din Cluj şi una din Craiova au restituit mici averi, găsite în autobuz sau pe stradă.

Şoferul companiei de transport din Cluj tocmai ce intrase în tură, când o femeie care mergea la serviciu l-a anunțat că a găsit pe un scaun din autobuz o plasă în care se află și o borsetă. Femeia a verificat înainte și a văzut că în interior este și un portofel, deci știa că posesorul nu va fi foarte greu de identificat.

Șoferul a luat plasa și când a deschis borseta a văzut că în ea se află 11.500 de euro și 1.000 de lei. Bărbatul l-a anunțat desperceratul companiei de transport, iar mai apoi a fost sesizată și poliția. Oamenii legii l-au identificat imediat pe cel care pierduse banii și l-au chemat la secție, pentru a-și recupera economiile de o viață.

În Craiova, o altă sumă de bani a fost înapoiată

Și nu e singura faptă de simț civic din ultimele ore. Ieri, o femeie de 51 de ani din Craiova a găsit pe stradă o plasă în care se aflau 44.000 de lei. Conștiincioasă, aceasta a dus banii la poliție cu gândul la cel care i-a pierdut. Și în acest caz, banii au ajuns la posesorul lor.

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În caz că nu știați, returnarea unui bun găsit nu e doar o faptă de politeţe, ci o obligație legală. Legea spune că un bun găsit, sau o sumă de bani trebuie predate autorităților în cel mult 10 zile. În caz contrar, cel care își însușește riscă dosar penal și chiar închisoare de la o lună la trei luni.