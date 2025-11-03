Curent la ofertă, aur, bilete de avion şi de festival cu reduceri! Magazinele online anunţă marile surprize ale ediţiei Black Friday de vineri. Aproape jumătate din populaţie spune că vânează deja obiectele care în restul anului sunt prea scumpe.

Un mare furnizor de electricitate pune de astăzi la bătaie 2.000 de contracte cu preţ redus la energie şi încă 1.000, la super ofertă, vineri, pe cel mai mare marketplace.

"Oferta o să fie de aproximativ un leu pe kilowatt oră şi cea mai bună ofertă o să fie disponibilă vineri, chiar de black friday, când clienţii vor putea primi un bonus de 100 de lei ca reducere la prima factură", a declarat Andrei Ştefanescu, director general adjunct furnizor de energie.

Cu acest bonus, prețul devine cel mai mic de pe piață, sub tariful Hidroelectrica. Şi nu este singura surpriză!

Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie

O noutate în acest an vor la Black Friday vor fi şi biletele pentru marile festivaluri din 2026, cu până la 90% reduse, dar şi echipamentele sportive ale marilor cluburi de fotbal din România. Românii vor căuta în continuare şi carne de porc şi mezeluri, dar şi aur.

"Reducere până la 45% pentru voucherele de bilete de avion. Am văzut o creştere a bugetului pe care l-au pregătit cu 5% faţă de anul trecut clienţii, asta înseamnă că exact cumpărăturile cu valoare mare le-au păstrat pentru acest moment", a declarat Irina Pencea, director general magazin online.

Bugetul mediu pentru Black Friday sare de 3.000 de lei, dar mulţi aşteaptă chiar preţuri mici. "Noi am început Black Friday de o săptămână. Interesul este foarte mare, estimam 10-15 la sută peste anul trecut, doar că comenzile nu se fac încă. Clientii sunt in asteptarea campaniei mari de BF care va incepe vinerea asta", a declarat Mihai Pătraşcu - CEO retailer online.

"Sunt peste 230.000 de comenzi plasate. Valoarea coşului mediu s-a păstrat. Este în jur de 530 de lei per comandă, însă am observat o tendinţă de a comanda produse cu o valoare medie ceva mai scăzută", a declarat Andrei Chirilă, PR retailer online haine.

"Românii au început să devină destul de atenţi şi compară preţuri. Adică să vedem poate mai mult decât am văzut în anii anteriori oferte reale!", a declarat Cristi Păun, analist economic.

"Ne aşteptăm să vedem, de exemplu, categorii de produse cum sunt detergenţii sau produse pentru îngrijirea casei care vor dispărea cel mai rapid de la raft, produse pe care ştim cu siguranţă că le vom folosi", a declarat Cristian Pelivan, preşedinte Asociaţia Comercianţilor Online.

Comercianţii speră să depăşească recordul de anul trecut, când au avut vânzări de peste 500 de milioane de euro.

"Am pregătit pentru clienţi şi reduceri de până la 75%. Vom avea paturi de la 998 de lei, corpuri de iluminat de la 218 lei şi decoraţiuni de la 14 lei", a declarat Iulia Păuna, manager de magazin mobilă.

Ca să nu cădem victima escrocilor, inspectorii de la Protecţia Consumatorilor ne sfătuiesc să verificăm atent site-urile cu oferte de Black Friday.

