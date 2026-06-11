Banca Naţională a României a reacţionat după decizia Consiliului Concurenţei privind activitatea unor bănci pe piaţa monetară şi avertizează că sunt necesare clarificări pentru a evita interpretările greşite şi posibile efecte asupra stabilităţii financiare. BNR susţine că investigaţia vizează o procedură tehnică şi că evoluţia ROBOR din ultimii ani a fost influenţată în principal de inflaţie şi de creşterea dobânzilor la nivel global.

BNR critică dur decizia Consiliului Concurenţei în scandalul ROBOR. De ce ar fi crescut, de fapt, indicele - Hepta

Banca Naţională a României critică modul în care a fost interpretată decizia Consiliului Concurenţei privind activitatea bancară pe piaţa monetară şi susţine că subiectul, unul tehnic şi dificil de înţeles inclusiv pentru specialişti, are nevoie de explicaţii suplimentare pentru a nu genera "confuzii suplimentare, aşteptări nerealiste sau acuze nefondate cu efecte asupra stabilităţii financiare".

Reprezentanţii BNR subliniază că investigaţia Consiliului Concurenţei nu vizează Banca Naţională, în calitatea sa de administrator al sistemului de tranzacţionare şi de instituţie responsabilă cu normele şi regulamentele de funcţionare. Banca Naţională aminteşte că inclusiv Consiliul Concurenţei a precizat că "decizia nu a vizat reglementările sau politicile din sectorul bancar".

Totuşi, BNR consideră că mai multe aspecte trebuie explicate public, în contextul informaţiilor apărute înainte şi după anunţarea deciziei. Instituţia arată că guvernatorul BNR şi alţi membri ai Consiliului de Administraţie au încercat să clarifice o parte dintre aceste teme încă din timpul investigaţiei, în urma colaborării cu inspectorii de concurenţă.

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BNR: Creşterea ROBOR a fost influenţată de inflaţie şi majorarea dobânzilor la nivel global

Banca Naţională respinge una dintre interpretările apărute în spaţiul public, potrivit căreia întreaga creştere a ROBOR, de la aproximativ 1% la peste 8%, ar fi legată de aspectele analizate de Consiliul Concurenţei.

BNR explică faptul că, în perioada respectivă, inflaţia a crescut puternic la nivel global, iar băncile centrale din întreaga lume au majorat dobânzile, factori care au influenţat evoluţia indicelui ROBOR.

Instituţia aminteşte că preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a vorbit despre posibile diferenţe de "fracţiuni de procent" în ceea ce priveşte cotaţia ROBOR. BNR avertizează că menţinerea unor neclarităţi poate duce la controverse neîntemeiate şi la efecte asupra stabilităţii financiare şi politicilor de creditare, cu impact atât asupra populaţiei, cât şi asupra economiei.