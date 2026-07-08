Rata anuală a inflației ar urma să scadă ușor în luna iunie și să înregistreze o reducere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit celor mai recente evaluări ale Băncii Naționale a României.

BNR estimează o scădere substanțială a inflației în trimestrul al treilea din 2026 - Hepta

BNR explică această evoluție prin dispariția treptată a efectelor directe produse de eliminarea plafonării prețului energiei electrice, precum și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor.

Banca centrală estimează că, pe termen mai lung, presiunile dezinflaționiste vor deveni tot mai evidente, în special pe fondul reducerii cererii din economie și al continuării corecției bugetare începute în 2025.

Potrivit BNR, consolidarea bugetară ar putea contribui și la îmbunătățirea anticipațiilor privind inflația și la reducerea în continuare a deficitului de cont curent.

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Riscuri ridicate pentru economie și inflație

Banca Națională avertizează însă că perspectivele economice rămân marcate de incertitudini semnificative.

Printre principalele riscuri se numără situația politică internă și măsurile care ar putea fi adoptate pentru continuarea consolidării bugetare după 2026, în cadrul planului convenit cu Comisia Europeană și al procedurii de deficit excesiv. Conflictul din Orientul Mijlociu și șocul energetic global reprezintă, la rândul lor, riscuri importante pentru evoluția economiei și a inflației. Acestea ar putea afecta puterea de cumpărare și încrederea consumatorilor, activitatea și profiturile companiilor, dar și costurile de finanțare, prin creșterea percepției de risc asupra regiunii.

În acest context, BNR consideră esențială absorbția și utilizarea cât mai eficientă a fondurilor europene, în special a celor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Fondurile europene ar putea atenua parțial efectele negative ale consolidării bugetare și ale conflictului din Orientul Mijlociu și ar putea susține reformele structurale și tranziția energetică.

Dobânda-cheie rămâne la 6,5%

În pofida estimărilor privind scăderea inflației, Consiliul de administrație al BNR a decis, în ședința din 8 iulie 2026, să mențină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. Dobânda pentru facilitatea de creditare, Lombard, a fost menținută la 7,5% pe an, iar dobânda pentru facilitatea de depozit a rămas la 5,5% pe an.

Totodată, BNR a decis să păstreze neschimbate nivelurile rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit. Banca centrală precizează că deciziile urmăresc menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu și susținerea unei creșteri economice sustenabile.

BNR anunță că monitorizează atent evoluțiile interne și internaționale și este pregătită să folosească instrumentele disponibile pentru menținerea stabilității prețurilor și a stabilității financiare.