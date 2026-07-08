Rămânem fruntaşi la inflaţie şi la dobânzi mari în Europa. BNR a decis să țină dobânda-cheie, cea care dă tonul tuturor costurilor din piață, neclintită la 6,5%. Asta înseamnă că economia nu e pregătită pentru relaxare. Incertitudinea şi haosul fiscal ne-au adus în pragul în care creditele ipotecare ne costă cu zeci de mii de euro mai mult decât pe vecinii bulgari, de pildă, dar şi faţă de alte ţări din zona euro.

Deficitul bugetar-record, împrumuturile scumpe ale statului, ratingul slab de ţară şi inflaţia. Toate se adună în costul creditelor pe care le luăm de la bănci.

"În condiţiile în care ne confruntăm cu o inflaţie ridicată - dobânzile nu au cum să fie sub inflaţie, pentru că ar fi real negative. Apropo de gradul de îndatorare şi deficitul bugetar - lucruri care duc România într-o zonă de risc mai ridicat, deci putem spune că include rata dobânzii şi o primă de risc", a afirmat Alexandra Smedoiu, analist financiar.

Incertitudinea politică şi riscurile de pe plan extern au blocat dobânda de referinţă a Băncii Naţionale la 6,5%. O decizie care influenţează creditele, cursul euro şi coşul de cumpărături. Am văzut că pe lângă toate creşterile de preţuri, au fost afectate şi dobânzile în ultima vreme. Atât de mult, încât românii plătesc zeci de mii de euro în plus pentru un credit, comparativ cu alţi europeni.

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Cum ajunge riscul de țară în rata plătită la bancă

Un român care a împrumutat 100 de mii de euro de la bancă ajunge să ramburseze, după 30 de ani, 205 mii de euro, adică dublu faţă de cât a contractat. Prin comparaţie, un bulgar rambursează cu 43.000 de euro mai puţin, raportat la acelaşi credit şi aceeaşi perioadă. Iar diferenţele se văd încă de la rata lunară, care în România este cu 118 euro mai mare.

"Chiar dacă Bulgaria a trecut abia anul acesta la euro, cursul de schimb a avut o politică de fixare la euro. Ei au avut o perioadă foarte lungă un curs fix leva la euro. E ca şi cum aplicau euro de mai mulţi ani de zile", a mai afirmat Alexandra Smedoiu.

"Au dobânzile aproape aliniate de la bancă la bancă, dobânzile sunt mai mici, comparabile cu dobânzile creditelor ipotecare din marile ţări din Uniunea Europeană: Germania, Franţa, Olanda şi aşa mai departe. Noi, la creditele în lei, avem acest indice IRCC care se calculează în funcţie de situaţia noastră economică", a relatat Mihai Marcovici, broker de credite.

În Bulgaria, dobânda medie pentru creditele ipotecare noi este de 2,45%, în timp ce în zona euro media este de 3,43%. Spre comparaţie, România are un cost de finanţare mediu de 5,72%.

"Cel mai bun DAE în acest moment de pe piaţă la un credit în lei este de 7,27%. Dobânda anuală efectivă reprezintă costul total pe care clientul îl suportă pe toţi cei 30 de ani- inclusiv dobâbda variabilă, după perioada de dobândă fixă. Dacă vorbim de cea mai bună dobândă fixă, ea e undeva la 5,05% - 5,10", a mai spus Mihai Marcovici, broker de credite.

Euro și un sistem bancar solid au redus costurile în Bulgaria

Euro şi un sistem bancar mai solid le-au adus bulgarilor dobânzi mult mai mici decât ale noastre.

"Sistemul bancar bulgar este foarte bine capitalizat, în primul rând. În al doilea rând, depozitele bancare reprezintă peste 102-103% din portofoliul de credite ale băncilor. Bulgaria a avut cerinţe minime de rezervă foarte ridicate, de 12 ori mai mari faţă de media din zona euro", a declarat Krassen Stanchev, economist bulgar.

Abia de anul viitor am putea spera la o relaxare a dobânzilor, spun analiştii.

"Ne aşteptăm totuşi ca inflaţia să intre pe o pantă descendentă ceea ce, probabil, într-un interval de şase-nouă luni de zile va permite şi scăderea dobânzilor", a mai spus Alexandra Smedoiu.

Până atunci, trebuie să ne facem atent calculele.

"O dobândă fixă, mică, te protejează de aceste variaţii de dobânzi în aceste perioade tulburi, cu crize externe, crize interne în care leul este sub presiune şi dobânzile sunt sub presiune", a afirmat Irina Chiţu, directorul unui compator de credite.

Banca Naţională păstrează dobânda de referinţă neschimbată din august 2024.