Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 17 februarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 17 februarie 2026.

de Redactia Observator

la 17.02.2026 , 07:34
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 68.021 dolari sau 57.444 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 69.903 dolari sau 59.033 euro.

Nivelul atins la momentul actual este relativ asemănător cu nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 69.142 dolari sau 58.058 euro.

pret bitcoin astazi pret bitcoin bitcoin
