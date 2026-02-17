Terasele din Piaţa Sfatului nu duc lipsă de turişti, nici măcar atunci când afară este foarte frig. O geacă groasă, un ceai sau o ciocolată caldă sunt ingredientele perfecte pentru câteva clipe de răsfăţ. Iar pentru a îşi atrage clienţii, administratorii teraselor se folosesc şi de câteva trucuri utile.

Gerul nu golește terasele din Piața Sfatului. Trucurile prin care patronii își atrag clienții - Profimedia

Chiar dacă afară temperaturile nu aduc deloc speranţa unei primăveri timpurii, la terasele din Piaţa Sfatului adie vânt cald. Şi asta pentru că atât turiştii, cât şi locanicii ştiu că nu există vreme urâtă, ci doar echipament nepotrivit.

"Este foarte plăcut, ne place, ne simţim bine, am mai luat şi gecile, a mai şi plouat puţin dar este foarte frumos".

"Cu geacă groasă, pantaloni, ştrampi şi cam atât"

"Mie mi se pare plăcut, nu mă deranjează temperaturile şi aspectul ajută, mi se pare frumos Braşovul în general", spun oamenii.

Administratorii teraselor se folosesc şi de trucuri pentru a atrage cât mai mulţi clienţi.

"Da, este destul de frig având în vedere că noi avem nişte încălzitoare care pur şi simplu nu prea fac faţă mai ales temperaturile când sunt foarte scăzute, mai mult sunt de formă dar sunt pături. Să ştiţi că sunt clienţi, pentru faptul că măcar să bea o cafea, să bea o ciocolată caldă, se încălzesc cu un ceai", spune Alex Mihai Ilie, ospătar.

Însă încălzirea este destul de costisitoare, iar patronii fac cu greu faţă cheltuielilor.

"Pe terasă cheltuim destul de mulţi bani cu nişte arzătoare, cumpărăm butelii de gaz care sunt destul de scumpe. De la începutul anului, adica dupa primele, dupa sarbatorile de iarna, sa zicem după revelion imediat, au scăzut vânzările foarte mult pentru că lumea nu mai iese la restaurant", spune Horia Huluban, administrator restaurante.

Umbrelele, încălzitoarele de terasă, păturile și restul accesoriilor folosite compun recuzita cu care micile afaceri din turism încearcă să reziste capriciilor vremii.

