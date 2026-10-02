Siegfried Mureşan spune că PSD şi AUR sunt de vină pentru deprecierea leului: Au creat instabilitate

Siegfried Mureșan leagă deprecierea puternică a leului din ultimele zile de criza politică și de voturile PSD și AUR care au dus mai întâi la căderea Guvernului Bolojan și, săptămâna aceasta, la respingerea Cabinetului propus de el.

Siegfried Mureșan a lansat vineri un atac la adresa PSD, după deprecierea accelerată a monedei naționale.

"Leul s-a depreciat masiv în două momente din ultimul an: la moțiunea de cenzură a PSD – AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan și săptămâna aceasta, când tot PSD-AUR au respins guvernul proeuropean pe care l-am propus", a scris Mureșan.

El susține că, de la inițierea moțiunii de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan și până în prezent, moneda națională s-a depreciat cu peste 5%.

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"PSD ne costă bani, atât când este la guvernare, cât și când este în opoziție. Când este la guvernare, ne costă bani prin deficit uriaș pe care oamenii trebuie să îl acopere apoi. Când este în opoziție, ne costă bani prin crearea de instabilitate politică și incertitudine economică", a adăugat Mureșan.

Declarația apare după o mișcare abruptă pe piața valutară. Vineri, 2 octombrie, euro se tranzacționa în jurul nivelului de 5,34 lei pe piața interbancară, după ce joi fusese în zona de 5,27-5,28 lei. Sursele care urmăresc piața valutară indicau vineri valori de aproximativ 5,34 lei pentru un euro.

Ultimul curs oficial comunicat anterior de BNR, pentru 1 octombrie, fusese de 5,2777 lei/euro.

Mișcarea are loc într-o perioadă de incertitudine politică accentuată. Parlamentul a respins miercuri Cabinetul propus de Siegfried Mureșan, care a obținut 182 de voturi, sub cele 233 necesare învestirii. PSD și AUR nu au susținut formula de guvern propusă de acesta.

Momentul este cu atât mai delicat cu cât S&P Global Ratings urmează să publice vineri o nouă evaluare a ratingului suveran al României.

România se află în prezent la nivelul BBB-/A-3, cu perspectivă negativă, adică ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. Reuters notează că instabilitatea politică, creșterea datoriei și capacitatea viitorului guvern de a continua consolidarea fiscală sunt urmărite atent de investitori și de agențiile de rating.

O eventuală deteriorare a percepției privind riscul României poate influența costurile la care statul se împrumută și apetitul investitorilor pentru activele românești, inclusiv pentru leu.