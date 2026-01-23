Bolojan: Fără taxe noi în acest an. Vrea creșterea vârstei de pensionare "pentru cei care ies la 48-50 de ani"

Premierul Ilie Bolojan promite o schimbare de direcție în politica fiscală: anul acesta se încheie corecțiile de deficit, fără noi taxe sau impozite pentru populație și firme, scrie Mediafax. Guvernul mută presiunea ajustărilor către aparatul de stat și pregătește pachete de sprijin pentru investiții, în timp ce reforma pensiilor va fi tratată separat.

Invitat la Radio România Actualități, premierul Ilie Bolojan a dat curs discuțiilor privind relansarea economică și reformarea administrației publice, într-o perioadă în care Guvernul încearcă să recâștige încrederea mediului de afaceri și a populației, după ani marcați de presiuni fiscale și dezechilibre bugetare.

"Trebuie să închidem componenta de nedreptăți, pentru că, atâta timp cât nu se rezolvă aspectele care deranjează foarte mult oamenii, este greu să existe o încredere socială serioasă. În a doua jumătate a acestui an se vor vedea, treptat, efectele acestor măsuri. Asta înseamnă că va trebui să ne scadă inflația. Acest an este un an în care măsurile de corectare a deficitului se vor încheia. Nu vor mai crește taxe și impozite, greutatea va fi preluată și de către aparatul de stat", a declarat premierul Ilie Bolojan.

Presiunea ajustărilor bugetare se mută de pe mediul privat

Mai mult, acesta a afirmat că presiunea ajustărilor bugetare nu va mai cădea pe mediul privat și pe populație, ci va fi preluată inclusiv de aparatul de stat, în contextul încheierii etapelor de corectare a deficitului, adăugând că România se va dezvolta în următorii ani dacă vom pune economia pe baze sănătoase.

"Vor fi pachete care să stimuleze anumite domenii relevante, prin acordarea unor deduceri pentru investițiile făcute din impozitele pe profit, prin acordarea unor ajutoare de stat, prin măsuri de simplificare, debirocratizare și de scurtare a termenelor de avizare, precum și prin termene de sprijin, astfel încât să ne punem economia pe baze sănătoase, iar România să se dezvolte în următorii ani."

Stabilizare economică și investiții pe termen lung

Potrivit premierului, obiectivul Guvernului este stabilizarea economică și crearea unor condiții care să permită dezvoltarea României pe termen mediu și lung, prin stimularea investițiilor și reducerea birocrației care încetinește proiectele economice.

"Vor fi pachete care să stimuleze anumite domenii relevante, prin acordarea unor deduceri pentru investițiile făcute din impozitele pe profit, prin acordarea unor ajutoare de stat, prin măsuri de simplificare, debirocratizare și de scurtare a termenelor de avizare, precum și prin termene de sprijin, astfel încât să ne punem economia pe baze sănătoase, iar România să se dezvolte în următorii ani", a afirmat acesta.

Referitor la subiectul sensibil al vârstei de pensionare, șeful Executivului a precizat că modificările vor fi reglementate ulterior, printr-un proiect separat de legislația privind reforma administrației.

Vârsta de pensionare, subiect tratat separat

"Creșterea vârstei de pensionare va fi adoptată printr-un proiect ulterior legislației privind reforma în administrație", transmite Bolojan.

Ilie Bolojan a clarificat că aceste schimbări nu vizează întreaga populație activă, ci anumite categorii care se pensionează la vârste mult sub media europeană, precizând că sistemul actual nu mai poate fi susținut pe termen lung.

"Pentru toate categoriile care astăzi se pensionează la 48, 49, 50 de ani. Nu mai putem să ducem aceste lucruri, trebuie să facem aceste corecturi."

În altă ordine de idei, prim-ministrul României a comparat aceste "ajustări economice" cu tratarea unui om bolnav care trece prin "dureri și depune eforturi pentru a se vindeca după ce merge la medic".

