Escrocii online nu duc lipsă nici de imaginaţie, nici de metode... un apel telefonic, un mesaj sau o ofertă care pare prea bună ca să fie adevărată este - cel mai probabil - o înşelătorie. Specialiștii au făcut un top al celor mai frecvente fraude online și explică la ce semne trebuie să fim atenți. Deşi părem vulnerabili, în realitate acesti indivizi nu pot acţiona fără "ajutorul" nostru. Nu oferiţi niciodată date personale sau numărul de card necunoscuţilor sau site-urilor suspecte.

"Am fost sunată şi m-au întrebat dacă accept o tranzacţie la Amazon de 17 euro. În acelaşi moment, mi-a venit mesaj pe mail faptul că contul este restricţionat şi va trebuie să facem mutarea din cardul fizic în cardul virtual", spune Maria, victimă a unei fraude bancare.

Maria a rămas fără 3600 de lei, după ce un necunoscut care s-a dat angajat al băncii a convins-o că trebuie să-şi mute banii într-un alt cont. Motivul invocat a fost că datele ei au fost compromise.

"S-a întâmplat foarte repede. Nu trebuia să dau curs acelei conversaţii deloc, trebuia să o închid, instant!", spune Maria, victimă a unei fraude bancare.

Articolul continuă după reclamă

Astfel de situaţii sunt tot mai des întâlnite. Escrocii sună direct victimele şi folosesc tehnologii care fac să pară că apelează chiar de pe numărul unei bănci sau al unei instituţii publice. Chiar şi directorul de prevenire a Fraudelor de la o bancă importantă din România a fost impersonat de un hacker.

Alin Becheanu, Director Prevenire Fraude, ING Bank: Preiau identitatea unei persoane şi spun: "Sunt Alin Becheanu, şi tocmai vi s-a aprobat creditul"

Reporter: Ati păţit-o şi dvs?

Alin Becheanu, Director Prevenire Fraude, ING Bank: Şi eu am păţit-o la rândul meu

Specialiștii în securitate cibernetică spun că astfel de înșelătorii fac parte dintr-un fenomen mult mai larg. Există deja un top al celor mai frecvente fraude online, iar multe dintre ele au același scop: să îi convingă pe oameni să își dea singuri datele bancare sau să transfere bani.

Sorin Stanica, expert prevenirea criminalității: Foarte mulţi utilizatori fac o greşeală, în sensul în care nu fac diferenţa între a primi bani şi a plăti bani. Primim bani prin numarul de cont, plătim cu numărul de card. Autorii ne cer datele de card, înseamnă că vom plăti! E simplu!

Reporter: Mai recuperăm banii?

Sorin Stanica, expert prevenirea criminalității: Aproape niciodată!

Tot mai des apar și magazine online false, cu produse foarte ieftine, dar și anunțuri de investiții miraculoase, în special în criptomonede.

"Infractorii cibernetici încearcă să convingă victimele să-şi introducă datele pe anumite platforme care seamana cu site-uri legitime, iar ulterior folosesc informatiile pentru a face tranzacţii neautorizate", spune Anca Isac, specialist DNSC.

Recent, Poliţia Capitalei a destructurat o reţea de cetăţeni români şi moldoveni care au păcălit sute de victime.

"Se prezentau drept brokeri financiari, investiții, reprezentanți ai unor ocmpanii private din domeniul energiei și gazelor. Determinau persoanele vătămate să investească sume de bani pe platforme online, ulterior obțineau acces la conturile bancare", spune Bogdan Berechet, şeful Poliţiei Capitalei.

Deci mare atenţie, mai ales că escrocii îşi rafinează continuu metodele şi profită, de cele mai multe ori, de grabă sau de neatenţia victimelor. Sunt însă şi reguli simple care vă pot proteja: nu oferiţi niciodată date personale, parole sau date de card unor persoane necunoscute şi nu accesaţi linkuri primite din surse suspecte.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei Este România o ţară sigură, aşa cum a declarat preşedintele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰