Factura la electricitate poate fi redusă la jumătate, dacă ne schimbăm furnizorul. Oficialii din energie le recomandă românilor să apeleze cu încredere la această soluţie. Până acum doar cinci la sută dintre consumatori au făcut acest pas, unii chiar au trecut de la o companie la alta în câteva luni.

Iarna grea s-a resimţit din plin în facturile la energie.

"Ultima factură a venit 600 de lei. Apartament cu 3 camere şi a trebuit să bag încălzire suplimentară la aerotermă", a explicat o femeie.

"La electricitate...undeva la 500 de lei. La un apartament cu 3 camere. Am mai renegociat contractul şi preţul a mai scăzut, dar tot e sus", a explicat un bărbat.

Specialiştii spun că schimbarea furnizorului poate chiar înjumătăţi factura de electricitate. Cea mai mare ofertă din piaţă e de 2 lei pe kWh. Cea mai mică e de 99 de bani pe kWh. Marii furnizori din piaţă au un preţ în jur de 1,3 lei pe kWh.

"De exemplu, dacă acum ai un tarif de 1,3 lei pe kWh şi un consum lunar de 300 de kWh, plăteşti o factură de 390 de lei. Dacă schimbi furnizorul şi treci la un tarif de 99 de bani pe kWh, factura scade până cu aproape o sută de lei", explică Mădălina Chiţac, reporter Observator.

"Toţi oamenii care vor să aibă o ofertă mai bună îi rog să intre pe comparatorul de preţuri, să migreze la un furnizor, în mod gratuit, care oferă un preţ mai bun", explică Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

"În medie, la nivel european, schimbarea furnizorului aduce economii la factură de 165 de euro pe an. Şi, în funcţie de zona de consum în care ne aflăm, pot fi şi mai ridicate", explică Corina Murafa, expert energie.

"Fiecare consumator casnic are dreptul de a-şi schimba furnizorul în 24 de ore. Cei care pot să economisească cei mai mulţi bani sunt cei care nu au avut niciodată o discuţie despre un nou contract cu un furnior", explică Mihnea Cătuţi, expert energie.

Numai că... puţini au făcut acest pas. Potrivit datelor oficiale, 95% dintre consumatori sunt "amorţiţi". Asta înseamnă că din 9 milioane de clienţi, doar 5% au trecut de la un furnizor la altul.

"Neîncrederea în piaţa de energie. Sunt f multe lucruri care i-au dezamăgit pe români, preţuri ridicate, un cadru de reglementare instabil. Când e plafonare, când nu e plafonare. Oferte, unele înşelătoare, din partea furnizorilor", explică Corina Murafa, expert energie.

"Obişnuinţa cu furnizorul pe care l-am avut multă vreme. Şi obiceiul de a nu interacţiona foarte mult cu astfel de pieţe", a explicat Mihnea Cătuţi, expert energie.

"Furnizorii nu anunţă ofertele. Este şi destul de complicat pt cei mai în vârstă să facă transferul online", a explicat o femeie.

Românii și-au schimbat furnizorul, în 2025, de exact 650.773 de ori. Unii chiar de mai multe ori. Analiştii spun că dacă toţi am face această mişcare, tariful energiei ar scădea.

