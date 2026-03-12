Guvernul a adoptat joi seară legea bugetului pe 2026, în ședința a cărei ore de începere a fost decalată de 3 ori şi a început la 20:15.

Ilie Bolojan, despre tensiunile cu PSD: "Cea mai importantă miză este să avem buget adoptat" - Hepta

Premierul Ilie Bolojan a declarat, după anunţul referitor la adoptarea bugetului pentru anul 2026, că informaţia conform căreia PSD ar urmări să îl schimbe de la conducerea Guvernului este vehiculată de ceva timp şi a subliniat că orice partid îşi doreşte schimbarea premierului are instrumentele parlamentare necesare pentru a o face.

"Cred că de câteva luni de zile aveţi acest tip de discuţii, am răspuns de nenumărate ori, cea mai importantă miză este să avem un buget adoptat, responsabil, corect, este baza funcţionării ţării noastre. În condiţiile în care un partid din coaliţie nu este mulţumit, are posibilitatea parlamentară să iniţieze moţiune de cenzură, să facă ce consideră necesar. În orice caz, indiferent cine este premier, stabilitatea politică este un element important, pentru că ea concură la nivelul dobânzilor, împrumuturilor", a explicat Ilie Bolojan.

PSD ameninţă că rupe alianţa de guvernare şi forţează schimbarea premierului. Sorin Grindeanu merge şi mai departe şi afirmă că 90% dintre urmăritorii lui de pe Facebook au cerut, într-un sondaj, debarcarea lui Ilie Bolojan. Liderii PSD vor decide duminică dacă vor vota Bugetul în Parlament.

Social-democraţii vor decide duminică dacă partidul va vota sau nu Legea Bugetului în forma propusă de premier. Proiectul de buget include ajutoarele pentru pensionari în valoare de 1,7 miliarde de lei, dar PSD cere 3,4 miliarde pentru a acoperi si alte categorii vulnerabile. Indiferent dacă va vota sau nu legea bugetului, PSD va decide ulterior dacă îl mai susţine sau nu pe Ilie Bolojan în fruntea Guvernului şi, în acelaşi timp, ar putea cere eliminarea USR din Coaliţia de guvernare.

