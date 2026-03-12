Premierul Ilie Bolojan a avut joi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat în vizită oficială în România, discuţiile vizând, între altele, cooperarea în domeniile militar, economic, energetic şi al transporturilor.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, prim-ministrul Bolojan a salutat semnarea declaraţiei de Parteneriat Strategic între România şi Ucraina, document care va consolida relaţia bilaterală şi va oferi o bază solidă pentru dezvoltarea proiectelor comune. "Vă asigur de respectul meu şi al Guvernului României pentru rezilienţa, curajul şi tenacitatea de care Ucraina şi poporul ucrainean au dat dovadă în această perioadă, având în vedere condiţiile dificile în care duceţi acest război", a afirmat premierul Bolojan.

Principalele teme de discuţie

În acelaşi cadru, preşedintele Zelenski a mulţumit României pentru susţinerea poporului ucrainean şi pentru sprijinul oferit încă din primele zile de la declanşarea războiului, subliniind faptul că Parteneriatul Strategic semnat cu preşedintele României va întări colaborarea multidimensională dintre cele două ţări.

Înalţii oficiali au discutat despre proiectele de cooperare în domeniile militar, economic, energetic şi al transporturilor, evidenţiind importanţa interconectărilor dintre cele două state. "În domeniul energetic, au fost evidenţiate proiectele de interconectare electrică, precum şi oportunităţile oferite de proiectul Coridorul Vertical şi de rezervele de hidrocarburi din Marea Neagră, iar în domeniul transporturilor, posibilităţile de colaborare pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, cu accent pe interconectarea rutieră, feroviară, navală. În acest context s-a discutat despre oportunitatea realizării unui pod peste Dunăre între localităţile Orlivka şi Isaccea, despre funcţionarea liniei directe de cale ferată Kiev - Bucureşti, precum şi despre deschiderea unor puncte comune de trecere a frontierei", se arată în comunicat.

Totodată, prim-ministrul României şi preşedintele Zelenski au analizat posibilităţile de colaborare în ceea ce priveşte procesul de reconstrucţie a Ucrainei, inclusiv utilizarea oportunităţilor oferite de mecanismul de finanţare europeană şi investiţii strategice pentru frontiera estică EastInvest. Au fost discutate şi proiectele comune în industria de apărare, precum construirea de drone în România folosind expertiză ucraineană, cu utilizarea Programului SAFE, conform comunicatului.

În cadrul discuţiilor, premierul Bolojan a subliniat importanţa respectării drepturilor minorităţii române din Ucraina, inclusiv dreptul la educaţie în limba română şi a libertăţii religioase, menţionând faptul că Guvernul are întreaga disponibilitate să susţină renovarea şcolilor în care învaţă copiii etnicilor români."Comunitatea românească din Ucraina şi cea ucraineană din România sunt punţi de legătură între ţările noastre", a punctat Ilie Bolojan, citat în comunicat. La rândul său, preşedintele Zelenski a dat asigurări că nicio şcoală din comunităţile româneşti din Ucraina nu va fi închisă.

Totodată, premierul Bolojan a salutat decizia ca în fiecare an, în data de 31 august, să fie celebrată Ziua Limbii Române în Ucraina. La întrevederea de la Palatul Victoria au participat, din partea Guvernului, alături de premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat Luminiţa Odobescu, secretarul de stat în MAE, Ana-Cristina Tinca, şi ambasadorul României în Ucraina, Victor Micula.

