Un avion american de realimentare s-a prăbușit în Irak. Anunțul armatei SUA

Un avion militar american de realimentare KC-135 s-a prăbușit în vestul Irakului, a anunțat armata SUA, adăugând că au fost demarate operațiuni de salvare. Două aeronave au fost implicate în incident, iar a doua a aterizat în siguranță. Potrivit Comandamentului Central al armatei americane, prăbușirea nu a fost cauzată de foc inamic sau de foc accidental.

Armata americană a anunțat că a început operațiuni de salvare după prăbușirea unui avion militar american Boeing KC-135 de realimentare în vestul Irakului. Două aeronave au fost implicate în incident, iar a doua a aterizat în siguranță.

Nu se știe câte persoane erau la bord sau dacă există victime, nici momentul exact al incidentului sau locația precisă a operațiunilor de salvare, relatează BBC. Potrivit Comandamentului Central al armatei SUA, prăbușirea nu a fost cauzată de foc inamic sau de foc accidental (n.r. friendly fire).

Ce este avionul militar de realimentare Boeing KC-135

Acesta ar fi al patrulea avion american pierdut de la începutul războiului împotriva Iranului după ce trei avioane de vânătoare F-15 au fost doborâte de "tiruri accidentale" în Kuweit. Boeing KC-135 Stratotanker are o lungime de 41,5 metri şi o anvergură a aripilor de aproape 40 de metri. Este propulsat de patru motoare cu reacţie şi are o capacitate de încărcare de peste 38 de tone, în funcţie de configuraţia sa. Un KC-135 are, de obicei, un echipaj format din trei persoane: un pilot, un copilot și un operator al brațului de realimentare.

Este luată în calcul și o coliziune în aer

Nu se știe ce a provocat prăbușirea avionului de realimentare, dar este luată în calcul și o coliziune în aer, explică BBC. Aceste avioane-cisternă joacă un rol major în război, alimentând pentru luptă avioanele de vânătoare și bombardierele care trebuie să zboare pe distanțe lungi pentru a ajunge la ținte.

Realimentarea presupune un zbor foarte aproape de avionul-cisternă și coborârea unei sonde prin care se face alimentarea. După contacul cu sonda procesul de transfer de combustibil poate dura câteva minute. În tot acest timp, aeronava alimentată se află la doar câțiva metri de avionul-cisternă.

Operațiunile de acest tip au loc de obicei noaptea. În timpul procesului, care necesită multă îndemânare din partea pilotului, luminile avioanelor pot fi complet stinse pentru a evita detectarea de către inamic. Comandamentul Central al armatei SUA a transmis că incidentul a avut loc deasupra Irakului, însă nu se știe la ce distanță se afla față de Iran. Forțele Aeriene ale SUA au aproape 400 de avioane-cisternă în flotă.

