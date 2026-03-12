Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Surse: Zelenski, vizită la baza aeriană unde se antrenează piloţii de F-16, însoţit de Radu Miruţă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar urma să ajungă azi în vizită la baza aeriană unde se antrenează piloții de F-16. Surse Observator spun că va fi însoțit de ministrul Apărării, Radu Miruţă.

de Bianca Iacob

la 12.03.2026 , 17:25
Surse: Zelenski, în vizită la baza aeriană unde se antrenează piloţii de F-16, cu Nicuşor Dan şi Miruţă Avioane F-16 la baza aeriană de la Festeşti - Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va merge azi în vizită şi la centrul de instruire unde piloții ucraineni învață să opereze avioane de luptă F-16. Deşi presa din Ucraina a relatat, citând administraţia prezindenţială de la Kiev,  că urma să fie însoţit de preşedintele Nicuşor Dan, surse Observator spun că şeful statului nu mai face deplasarea, ci doar ministrul Apărării, Radu Miruţă. Înainte, Zelenski va fi primit şi de şeful Guvernului, Ilie Bolojan.

Centrul de instruire a fost deschis în 2023 pentru a pregăti piloții ucraineni să opereze aeronavele donate de aliaţii NATO. 

Preşedintele Ucrainei a sosit astăzi la Bucureşti, într-o vizită oficială, a doua după cea din 2023. A fost primit cu onoruri militare, la Palatul Cotroceni. Discuțiile tete-a-tete dintre Nicușor Dan și Volodimir Zelenski s-au încheiat după aproape o oră. La finalul discuţiilor extinse ale celor două delegaţii au fist semnate mai multe documente strategice, inclusiv pentru a începe construirea de drone în comun, pe teritoriul României.

Articolul continuă după reclamă

"Vom împărtăși cunoștințele noastre despre fabricarea de drone, inclusiv pe partea de software, și experiența militarilor noștri", a transmis liderul ucrainean. 

Bianca Iacob
Bianca Iacob Like

Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4.

volodimir zelenski nicusor dan radu miruta baza aeriana fetesti
Înapoi la Homepage
A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care “l-a curăţat” de bani
A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care &#8220;l-a curăţat&#8221; de bani
Mesajul dureros transmis de trupa Holograf după ce basistul formației, Iulian Mugurel Vrabete, s-a stins din viață. Ce au transmis
Mesajul dureros transmis de trupa Holograf după ce basistul formației, Iulian Mugurel Vrabete, s-a stins din viață. Ce au transmis
Cum l-a pierdut Universitatea Craiova pe golgheterul Jovo Lukic: „Nu avem niciun regret! Avem cea mai puternică linie de atac din România”
Cum l-a pierdut Universitatea Craiova pe golgheterul Jovo Lukic: „Nu avem niciun regret! Avem cea mai puternică linie de atac din România”
Dubaiul a rămas pustiu. Zeci de mii de turiști și expați au fugit, plajele și hotelurile sunt goale
Dubaiul a rămas pustiu. Zeci de mii de turiști și expați au fugit, plajele și hotelurile sunt goale
Criminalul "Șacalul" s-a însurat în închisoare! Și soția e încarcerată
Criminalul "Șacalul" s-a însurat în închisoare! Și soția e încarcerată
Comentarii


Întrebarea zilei
Este România o ţară sigură, aşa cum a declarat preşedintele?
Observator » Ştiri politice » Surse: Zelenski, vizită la baza aeriană unde se antrenează piloţii de F-16, însoţit de Radu Miruţă