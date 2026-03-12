Surse: Zelenski, vizită la baza aeriană unde se antrenează piloţii de F-16, însoţit de Radu Miruţă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar urma să ajungă azi în vizită la baza aeriană unde se antrenează piloții de F-16. Surse Observator spun că va fi însoțit de ministrul Apărării, Radu Miruţă.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va merge azi în vizită şi la centrul de instruire unde piloții ucraineni învață să opereze avioane de luptă F-16. Deşi presa din Ucraina a relatat, citând administraţia prezindenţială de la Kiev, că urma să fie însoţit de preşedintele Nicuşor Dan, surse Observator spun că şeful statului nu mai face deplasarea, ci doar ministrul Apărării, Radu Miruţă. Înainte, Zelenski va fi primit şi de şeful Guvernului, Ilie Bolojan.

Centrul de instruire a fost deschis în 2023 pentru a pregăti piloții ucraineni să opereze aeronavele donate de aliaţii NATO.

Preşedintele Ucrainei a sosit astăzi la Bucureşti, într-o vizită oficială, a doua după cea din 2023. A fost primit cu onoruri militare, la Palatul Cotroceni. Discuțiile tete-a-tete dintre Nicușor Dan și Volodimir Zelenski s-au încheiat după aproape o oră. La finalul discuţiilor extinse ale celor două delegaţii au fist semnate mai multe documente strategice, inclusiv pentru a începe construirea de drone în comun, pe teritoriul României.

"Vom împărtăși cunoștințele noastre despre fabricarea de drone, inclusiv pe partea de software, și experiența militarilor noștri", a transmis liderul ucrainean.

