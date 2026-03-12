Reacţia ruşilor la vestea că în România vor fi mai multe forțe militare americane

Rusia a urmărit cu atenție miercuri să vadă dacă România acceptă sau nu mai multe trupe americane în contextul războiului din Iran iar vestea nu i-a mulţumit. Un "expert militar" rus de la o instituție apropiată statului, deci din zona propagandei Kremlinului, acuză că scopul real ar fi crearea unei forțe militare de rezervă aproape de Ucraina.

Rușii nu sunt mulțumiți de decizia anunțată miercuri de președintele Nicușor Dan, după CSAT, iar apoi aprobată de Parlament, prin care în România vor ajunge până la 500 de soldați americani, avioane de realimentare și echipamente de supraveghere, toate neofensive, atât la baza Mihail Kogălniceanu, cât și la Câmpia Turzii.

Cum era de aşteptat, în ultimele ore, în presa de la Moscova au apărut mai multe știri critice referitoare la faptul că în România vor fi mai multe forțe militare americane, iar propaganda acuză că, de fapt, ar fi vorba de mutări pentru războiul din Ucraina.

Ce scrie presa rusă despre faptul că în România vor fi mai multe forțe militare SUA

Articolul continuă după reclamă

Transferul forțelor americane la baza aeriană Mihail Kogălniceanu din România, sub pretextul consolidării grupării pentru operațiuni în Orientul Mijlociu, ar putea avea ca scop crearea unei rezerve suplimentare pentru sprijinirea Ucrainei, a declarat pentru TASS analistul militar Alexandr Stepanov, expert la Academia Rusă de Economie Națională și Administrație Publică de pe lângă Președinția Rusiei.

"Sub pretextul desfășurării unei operațiuni în Orientul Mijlociu și al continuării consolidării grupării sale, SUA pot, în același timp, să asigure direcția ucraineană și să creeze o rezervă suplimentară în cazul dezvoltării unui scenariu de escaladare suplimentară în zona de frontieră a Rusiei", a declarat Stepanov.

"Potrivit acestuia, în România infrastructura militară este modernizată activ: sunt extinse capacitățile aerodromurilor și este consolidat potențialul naval militar. Țara se transformă practic într-un avanpost-cheie al NATO pe direcția sud-estică, cu perspectiva desfășurării aproape tuturor tipurilor de armament, inclusiv ofensiv, precum și a aviației strategice de bombardament", comentează agentaţia de stat TASS.

În același timp, analistul rus pretinde că "dislocarea forțelor în România ar putea fi folosită și pentru evacuarea temporară a personalului de pe obiectivele americane din Orientul Mijlociu". "Există o probabilitate ridicată ca SUA să facă pași pentru retragerea parțială a militarilor de pe bazele din Orientul Mijlociu, având în vedere amenințările apărute pentru Statele Unite. Prin urmare, România, aflată la o distanță de aproximativ trei mii de kilometri, poate fi considerată inclusiv o zonă de evacuare temporară", a spus el.

El a citat în acest sens o declarație a ambasadorului Iranului la Moscova, Kazem Jalali, despre "avarierea portavionului Abraham Lincoln" în apropierea Iranului. Armata americană a negat de mai multe ori că portavionul ar fi fost lovit, așa cum pretinde presa de stat de la Teheran. Pe 7 martie a publicat imagini cu nava de război în Marea Arabiei.

Georgiana Dulgheru Like

Întrebarea zilei Este România o ţară sigură, aşa cum a declarat preşedintele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰