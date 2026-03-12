Zelenski a ajuns în România. Va fi primit de Nicuşor Dan la Cotroceni la 13:30; declaraţii comune la 15:00

Ce vor discuta cei doi preşedinţi

Potrivit Cotroceniului, "România a oferit, încă din primele zile, sprijin multidimensional Ucrainei şi contribuie în prezent la eforturile internaţionale pentru o pace justă şi durabilă, însoţită de garanţii de securitate solide pentru Ucraina".

"Agenda discuţiilor dintre Preşedintele României şi Preşedintele Ucrainei va include teme care să faciliteze consolidarea unei relaţii bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor. Discuţiile se vor axa pe dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice, cooperarea sectorială în domenii precum energia şi industriile de apărare, dezvoltarea conectivităţii şi de proiecte transfrontaliere, şi pe rolul României în procesul de reconstrucţie a Ucrainei", se arată în comunicat.

De asemenea, cei doi şefi de stat vor avea un schimb de opinii privind aspecte de actualitate, precum procesul de extindere a Uniunii Europene, relaţia transatlantică, situaţia de securitate în regiunea Mării Negre şi evoluţiile de ultimă oră la nivel regional şi global.

"În egală măsură, Preşedintele României se va referi la necesitatea avansării dialogului bilateral în domeniul respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina, inclusiv dreptul la educaţie în limba maternă", menţionează Administraţia Prezidenţială.

Zelenski, primit de Bolojan la Palatul Victoria

De asemenea, preşedintele ucrainean va fi primit la Palatul Victoria de către premierul Ilie Bolojan. Din motive de securitate, ora întâlnirii nu a fost făcută publică. Zelenski a mai fost într-o vizită oficială în România în data de 10 octombrie 2023, când a fost primit la Palatul Cotroceni de preşedintele de la acea vreme, Klaus Iohannis.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirma, la împlinirea a patru ani de război în Ucraina, că Rusia a declanşat "un război fără milă împotriva unei naţiuni care a refuzat să se lase înfrântă". "Ucraina luptă pentru noi toţi şi menţine securitatea întregului nostru continent, cu un curaj şi o rezistenţă admirabile", sublinia el.

"În urmă cu patru ani, unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate. Rusia a atacat Ucraina, declanşând un război fără milă împotriva unei naţiuni care a refuzat să se lase înfrântă. De atunci, Ucraina luptă pentru noi toţi şi menţine securitatea întregului nostru continent, cu un curaj şi o rezistenţă admirabile. Familii destrămate, drame inimaginabile, vieţi pierdute, toate acestea reprezintă sacrificii şi eforturi uriaşe, pentru care suntem recunoscători poporului ucrainean", a transmis Nicuşor Dan.

El a subliniat că România va sprijini Ucraina "oricât timp este necesar". "Împreună cu partenerii noştri din Uniunea Europeană, susţinem că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până când se vor îndeplini condiţiile pentru o pace justă, cu garanţii de securitate care să prevină posibilitatea oricărui nou conflict. Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa. Oricine ameninţă cetăţenii noştri trebuie să ştie că forţa noastră stă în unitate. Iar Uniunea Europeană devine tot mai puternică şi mai solidară", a arătat atunci şeful statului.

