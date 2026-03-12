Un bărbat a murit în stația de metrou Piața Unirii 2 după ce s-ar fi aruncat în faţa trenului

Un incident grav a avut loc joi după-amiază la metroul din București. O persoană a murti în staţia de metrou Piaţa Unirii, după ce s-ar fi aruncat în faţa trenului. Metrorex a anunţat că circulația a fost reorganizată.

Metrorex a transmis că în jurul orei 15:30, în stația de metrou Piața Unirii 2, pe direcția Tudor Arghezi, o persoană s-ar fi aruncat în faţa metroului.

Astfel că circulația trenurilor de metrou a fost reorganizată pe Magistrala 2, pentru a permite intervenția echipelor de salvare.

Personalul Metrorex a solicitat intervenția echipajelor SMURD și a celorlalte organe abilitate, care au ajuns la fața locului.

"La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul structurii și echipaje de prim ajutor, care au intervenit pentru extragerea persoanei în cauză, un tânăr în vârstă de 22 de ani", a transmis Metrorex.

În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul tânărului în cauză.

"În urmă cu scurt timp am intervenit pentru extragerea unei persoane de sub o garnitura de metrou, în stația Unirii din București. Dupa deconectarea rețelei de electricitate, echipajele de la fața locului au extras victima prinsă sub garnitură, aceasta fiind decedată. Pentru gestionarea situației de urgență am intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 1 echipaj SMURD", a tranmis ISUBIF.

Conform procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex, vor deschide o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul.

