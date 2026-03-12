Valuri, tobogane ameţitoare şi apă sărată cu efect terapeutic. Aşa promite să fie noul Aquapark din Buzău, unde lucrările sunt în plină desfăşurare. Complexul, estimat la aproape 10 milioane de euro, începe deja să prindă contur, iar când va fi gata va putea găzdui simultan peste două mii de vizitatori.

"De la tobogan, sunt bolurile în care se învârt cu colacul. Vor merge circular pe această pâlnie.", spun muncitorii pe şantier.

Pe şantierul viitorului Aquapark se montează toboganele uriaşe, iar bazinele pentru copii şi adulţi sunt deja pregătite. Lucrările avansează de la o zi la alta.

"Avem o plecare de la 11 metri şi o plecare de la 15 metri, două zone foarte bine calculate astfel încât să crească antrenul şi viteza de utilizare.", explică Daniela Marișcu, reprezentant constructor.

Articolul continuă după reclamă

Viitorul centru de recreere va avea o piscină cu valuri, tobogane spectaculoase, zone de joacă în apă pentru copii, jacuzzi-uri şi un râu artificial de aproape un kilometru, unde vizitatorii se vor putea lăsa purtaţi liniştiţi de curent, pe colac.

"Această investiție este realizată în proporție de 75 la sută și sperăm ca până la 1 iunie să finalizăm această investiție.", spune Constantin Toma, primarul municipiului Buzău.

Atracţia specială va fi însă bazinul cu apă sărată adusă de la Sărata Monteoru, cunoscută pentru proprietăţile sale terapeutice

"Avem peste 5000 de metri pătrați de plajă a piscinei, în total 3.800 de metri pătrați de spațiu verde.", adaugă Daniela Marișcu.

Accesul în complex se va face pe bază de brăţară, iar o zi de distracţie ar urma să coste în jur de 50 de lei.

"Chiar mă uitam cu soțul și ziceam uite ce parc mare și frumos face pentru nepoțelele noastre şi chiar e un lucru frumos.", spune o femeie.

"Chiar era necesar. Nu aveam un astfel de loc și oamenii ar trebui să se bucure, să aibă unde să iasă weekend de weekend.", adaugă o tânără.

Investiţia în viitorul aquapark ajunge la aproape 10 milioane de euro.

Adrian Bonciu Like

Întrebarea zilei Este România o ţară sigură, aşa cum a declarat preşedintele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰