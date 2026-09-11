Într-o postare publicată pe Facebook, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că eforturile depuse la nivelul întregii societăți încep să se reflecte în indicatorii economici, indicând scăderea inflației și a deficitului bugetar, precum și creșterea investițiilor publice.

Bolojan, mesaj pentru români după scăderea inflației: "Rezultatele încep să apară, dar drumul nu s-a încheiat" - Shutterstock

Declaraţia vine după ce Institutul Naţional de Statistică a anunţat că rata anuală a inflaţiei a coborât în august la 6,2%, de la 8,2% în iulie şi 10,4% în iunie.

"Scăderea ar fi fost şi mai accentuată dacă preţurile carburanţilor nu s-ar fi aflat sub presiunea crizei externe, resimţită în întreaga lume. Pe măsură ce această presiune se va diminua, ne putem aştepta ca efectul ei asupra preţurilor la pompă să se reducă. Deficitul bugetar a scăzut consistent. În primele şapte luni ale anului 2026 este cu 37% mai mic decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. În acelaşi timp, investiţiile publice au crescut cu 15 miliarde de lei", a scris prim-ministrul interimar pe Facebook.

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Premierul susţine că România ar fi ajuns într-o situaţie "imposibilă" dacă ar fi continuat modelul deficitelor şi al împrumuturilor "uriaşe", contractate la dobânzi "împovărătoare".

Bolojan afirmă că România plăteşte în prezent "factura" anilor anteriori, iar aproape jumătate din deficitul din 2026, respectiv aproximativ 3% din PIB, reprezintă cheltuieli cu dobânzile. Potrivit acestuia, banii alocaţi pentru plata dobânzilor ar fi putut fi folosiţi pentru investiţii, inclusiv pentru construirea unei autostrăzi în fiecare an.

"Am spus că în a doua jumătate a anului redresarea va începe să producă rezultate cuantificabile. Aceste rezultate apar acum în datele economice. Ştiu însă că, pentru cei mai mulţi români, ele nu se simt încă suficient în viaţa de zi cu zi. Ştiu că această perioadă nu este deloc uşoară. Dar alternativa ar fi fost mult mai costisitoare", a explicat Bolojan.

El susţine că principala reformă implementată de Guvern a fost "însănătoşirea" finanţelor publice şi schimbarea unui model economic care devenise nesustenabil.

"Rezultatele încep să apară, dar drumul nu s-a încheiat. Dacă această direcţie este abandonată, riscăm să pierdem sacrificiile făcute până acum şi să revenim la problemele de la care am pornit, într-o formă şi mai gravă. Misiunea esenţială a viitorului Guvern este să consolideze eforturile făcute până acum de societate şi să continue acest drum, astfel încât uriaşul potenţial al României să poată fi valorificat pe deplin", a transmis premierul.