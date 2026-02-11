Metroul spre aeroport scumpește locuințele. În jurul viitoarelor stații, apartamentele costă deja cu 30% mai mult decât la începerea lucrărilor. În Otopeni, creșterile au ajuns până la 50%. Şi în Cluj se întâmplă la fel, doar că cei care investesc acum vor găsi metroul la scară abia peste 6 ani.

Peste trei ani, locuitorii din Băneasa şi Otopeni vor avea metroul la scară.

"Eu mi-am luat înainte să înceapă să se construiască, în ideea de a revinde că stiam că o să urce zona. Banca mi-a estimat aproape dublu. După ce îl deschid, l-am pus la vânzare", spune un localnic.

"Deja prețurile în zona stațiilor ce se construiesc sunt în creștere și se tranzacționează la preţuri cu până la 20-30% mai mari. În orașe precum Otopeni, am observat creșteri de până la 50% de când s-a văzut că s-a început implementarea magistralei noi. Chiar și în blocurile construite în anii '80, valorile tranzacționate au crescut semnificativ, mai ales într-o rază de mers pe jos", spune Toma Filipovici, Asociaţia agenţilor imobiliari.

Locuințele aflate într-o rază de trei kilometri în jurul viitoarelor stații de mterou s-au scumpit cel mai mult în ultima perioadă.

O casă care se află la 400 de metri de staţia de metrou Brătianu de pe magistrala M6 are 127 de metri pătraţi şi se vinde acum cu 170.000 de euro plus TVA. Înainte de începerea lucrărilor, am fi putut să o cumpărăm cu 10.000 de euro mai puţin.

"Din 2024-2026, avem o creştere de 300-400 de euro pe metru pătrat. Dezvoltatorii sunt mai interesaţi de achiziţia de terenuri", spune Costin Ştefan, agent imobiliar

"Ne putem aștepta ca prețurile să crească în continuare, dar nu în același ritm, pentru că nu pot crește la infinit. O să existe un platou undeva. O să fie undeva peste rata inflației anuale, cu siguranță", spune Toma Filipovici, Asociaţia agenţilor imobiliari.

"Nu e în regulă. Dacă avem metrou, trebuie să fie şi preţurile mai mari?", spun localnicii.

Aceeaşi situaţie şi la Floreşti, în Cluj

"Un apartament de două camere, decomandat, un apartament de aproximativ 55 de cm pătrați. Că preţ acum doi, trei ani de zile se vindea la aproximativ 60-70 de mii de euro, iar acum undeva la 129 de mii de euro"​, spune Mariana Zugun, agent imobiliar.

Prețurile în Cluj au crescut cu aproximativ 30%, în zonele din apropierea viitoarelor stații. Asta deși ar putea trece mai bine de un deceniu până când trenurile vor circula între cele două localități.

"De când s-a anunțat construirea metroului apartamentele s-au scumpit cu aproximativ 10%. Acum doi, trei ani un apartament începea între 70-80 de mii de euro, în momentul acesta depășește 100 de mii de euro", spune Mariana Zugun, agent imobiliar.

Secțiunea sud a magistralei spre Aeroportul Otopeni între staţiile 1 mai şi Tokio ar urma să fie gata în 2028, promit autorităţile. Iar din 2029 vom putea merge şi pe secţiunea nord, direct la aeroport. La Cluj, primele 9 stații ar urma să fie gata abia în 2032.

