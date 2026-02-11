Preţul aurului, 11 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 5 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 11 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape cinci lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 699,7256 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,2701 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5772 lei româneşti, dar a pierdut aproape un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8539 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0914 lei româneşti.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei CSM propune: șoferii să rămână fără permis până se judecă contestația. Sunteți de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰