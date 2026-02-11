Afacerile cu flori înfloresc o dată cu primăvara. Primele comenzi au început să curgă deja pentru Valentine's Day, sărbătoarea dragostei celebrată pe 14 februarie. Comercianţii le recomandă clienţilor să-şi rezerve buchetele din timp, mai ales că sâmbătă preţul florilor va creşte cu 30 la sută.

De Valentines Day dragostea se exprimă în cuvinte sau.în flori.

"Pentru soție nu există limita la buchet. Am o florărie specială unde mă duc și am acolo tot timpul tot ce trebuie. Pentru mine este foarte important că florile să fie frumoase și să fie foarte aspectuase și fresh", spune un tânăr.

În supermarketuri şi în florării s-au făcut stocuri impresionante de flori, mai ales că mulţi au dat comenzile din timp.

Articolul continuă după reclamă

"O masă în oras. Şi buchetul de flori nu lipseşte. Un depozit de flori unde acolo sunt cele mai ok, cele mai proaspete şi de acolo le voi achiziţiona. Trandafiri roşii. 300, 500 de lei", spune alt tânăr.

Oferte sunt pentru toate gusturile şi portofelele

Cei care vor să economisească se trezesc de dimineață și vin în piață. Prețul unui buchet cu 5 fire de trandafir este 35 de lei. Cei care vor să impresioneze și sunt puțîn mai organizați, vin la florărie. Unde prețul pentru același buchet este triplu, dar designul face diferența.

Iar pentru cei care nu au foarte mult timp la dispoziție, este suficientă o singură oprire la un supermarket, iar un buchet de flori începe de la 20 de lei și ajunge până la 60 de lei în funcție de florile alese.

La piaţa de flori comericanţii spun că vânzările sunt mai slabe ca-n alţi ani.

"Să vedem, așteptăm și clienți. Ne pregătim. Nu vedeți câți trandafiri avem? Poți să vinzi și 500 și 300", spun florarii.

​În florării în schimb se caută buchetele spectaculoase

"Ei ne cer buchete mari de trandafiri rosii. Astea sunt cele mai cerute. O cutie superbă cu panglici, cu ambalaje elegante, cu sau fara glitter in ele, cu mesaje impresionante, cu felicitările noastre superbe din catifea", spune Răzvan Andrei, director creativ.

Sâmbătă, de Valentine's Day, pretul florilor va fi cu 20-30% mai mare decât astăzi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei CSM propune: șoferii să rămână fără permis până se judecă contestația. Sunteți de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰