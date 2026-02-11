Antena Meniu Search
Curs BNR, 11 februarie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 11 februarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

la 11.02.2026 , 13:09
Concret, leul românesc a pierdut aproape un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8539 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0914 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,2701 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5772 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu circa cinci lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 699,7256 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

