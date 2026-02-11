Focuri de armă la Paris după ce un bărbat a atacat un șofer de autobuz

Mai multe focuri de armă au fost trase miercuri la Paris. Polițiștii au reacționat după ce un bărbat a atacat un șofer de autobuz. Agresorul a fost rănit și reținut.

Mai multe focuri de armă au fost auzite miercuri după amiaza în Paris, potrivit Le Figaro. Incidentul a fost provocat de un bărbat înarmat cu un cuțit. El a atacat și amenințat un șofer de autobuz.

Polițiștii sosiți la fața locului au încercat să-l imobilizeze. Ei au deschis focul și l-au rănit pe agresor. Totuși, rănile nu-i pun viața în pericol, anunță surse din interiorul Poliției.

Conform primelor informații, nicio altă persoană nu a fost rănită, inclusiv șoferul de autobuz. Agresorul a fost reținut și după ce va primi îngrijiri medicale va fi audiat.

