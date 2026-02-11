O nouă tragedie zguduie Franța. Un bebeluş a murit la Toulouse, iar medicii suspectează că decesul a survenit după consumul de lapte praf contaminat. Produsul ar fi făcut parte dintr-un lot NAN retras de la vânzare.

Acesta este al treilea caz de acest fel înregistrat în Franţa, iar specialiștii vor să afle dacă moartea copilului are o legătură directă cu bacteria periculoasă depistată în produs.

Mai multe loturi de lapte praf NAN au fost scoase şi de pe rafturile din România.

Nestle (NESN.S), Danone (DANO.PA), și Lactalis au rechemat loturi de formulă pentru sugari vândute în zeci de țări, inclusiv Franța din cauza posibilei contaminări cu cereulide, o toxină care poate provoca greață și vărsături, relatează Reuters.

Articolul continuă după reclamă

"Din 11 februarie 2026, trei rapoarte de decese a sugarilor au fost aduse la cunoștința autorităților sanitare franceze, referitoare la copii pentru care a fost raportat consumul de formule pentru sugari afectați de retrageri", a declarat ministrul Sănătăţii pe site-ul său.

"Până în prezent, nicio legătură de cauzalitate nu a fost stabilită științific. Investigațiile judiciare sunt în curs", a adăugat acesta.

Reuters nu a putut stabili imediat ce lapte praf a consumat al treilea copil.

În actualizarea de miercuri, Ministerul Sănătății a declarat că au fost raportate aproximativ 50 de incidente, inclusiv 14 spitalizări, suspectate că ar fi legate de consumul de preparate retrase.

Printre spitalizări, consumul de formulă retras a fost confirmat în opt cazuri, deși nu a fost stabilită o legătură cauzală cu cereulid, se arată în comunicat.

Toți copiii internați s-au întors acasă, a adăugat acesta.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei CSM propune: șoferii să rămână fără permis până se judecă contestația. Sunteți de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰