A murit James Van Der Beek, cel mai cunoscut actor din drama americană Dawson's Creek
Actorul James Van Der Beek, cel mai cunoscut pentru rolul principal din drama americană Dawson's Creek, a murit la vârsta de 48 de ani, după o luptă cu cancerul intestinal.
A murit James Van Der Beek, cel mai cunoscut actor din drama americană Dawson's Creek - Profimedia Galerie (2)
"Iubitul nostru James David Van Der Beek a murit liniștit în această dimineață", se arată într-o postare pe conturile sale de socializare. "Și-a întâlnit ultimele zile cu curaj, credință și har".
Vedeta a fost diagnosticată cu boala în a doua jumătate a anului 2023, dar a dezvăluit vestea abia în noiembrie 2024.
Tatăl a șase copii, a jucat în mai multe spectacole și filme populare la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, inclusiv clasicul Dawson's Creek și Varsity Blues.
Articolul continuă după reclamăÎnapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰