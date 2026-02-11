Valentine’s Day 2026. Prețul florilor a crescut cu până la 30%. Cât costă un buchet cumpărat din piață

Un bebeluş a murit în Franţa. Medicii suspectează că a consumat un produs care se găseşte şi în România

Focuri de armă la Paris după ce un bărbat a atacat un șofer de autobuz

Clipe de panică în centrul unui oraş britanic, din cauza unei "substanţe misterioase"

A murit James Van Der Beek, cel mai cunoscut actor din drama americană Dawson's Creek

Power Couple România, 11 februarie 2026. Andrei Niculae și Claudia Cîrjan, emoții uriașe la proba de cuplu

1

Ce răspunde un american întrebat dacă în România există WiFi sau electricitate

2

Maşina condusă de Sorin avea o cameră de bord. Proba-cheie nu poate fi însă folosită

3

Afacerea pornită de o româncă, după ce soţul a intrat în puşcărie. "De acolo mi-a venit ideea"

4

Fostul şef din jandarmerie Aurel Litan ar fi abuzat o minoră chiar în timp ce tatăl ei muncea în curte

5

Judeţul fără medici, în care pacienţii cu AVC sau infarct au şanse minime. Primarul plânge după comunism

6

Curtea de Apel București l-a reabilitat pe interlopul Nuțu Cămătaru