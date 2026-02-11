Antena Meniu Search
A murit James Van Der Beek, cel mai cunoscut actor din drama americană Dawson's Creek

Actorul James Van Der Beek, cel mai cunoscut pentru rolul principal din drama americană Dawson's Creek, a murit la vârsta de 48 de ani, după o luptă cu cancerul intestinal.

de Redactia Observator

la 11.02.2026 , 21:58
A murit James Van Der Beek, cel mai cunoscut actor din drama americană Dawson's Creek - Profimedia Galerie (2)

"Iubitul nostru James David Van Der Beek a murit liniștit în această dimineață", se arată într-o postare pe conturile sale de socializare. "Și-a întâlnit ultimele zile cu curaj, credință și har".

Vedeta a fost diagnosticată cu boala în a doua jumătate a anului 2023, dar a dezvăluit vestea abia în noiembrie 2024.

Tatăl a șase copii, a jucat în mai multe spectacole și filme populare la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, inclusiv clasicul Dawson's Creek și Varsity Blues.

