Cafeaua s-a scumpit simţitor într-un an şi nu e doar vorba despre inflaţie. Scumpirea e globală: preţul la bursă s-a dublat în ultimii doi ani. Românii rămân printre cei mai mari băutori de cafea din Estul Europei. Ca să ne păstrăm statutul, cumpărăm espressoare şi căutăm furnizorii care să ne vândă boabele mai ieftin.

Cafeaua care dă aromă dimineţilor este plăcerea nevinovată la care românii refuză să renunţe în ciuda preţurilor din ce în ce mai mari.

"Dimineața acasă, un pahar sau două la facultate și apoi iar seara acasă. Era 5 lei cafeaua și acum cea mică s-a făcut 7 lei 50. A ajuns și la 17 lei", susţine un consumator.

"În general vindem mai mult cafea pe bază de lapte – cappuccino, flat white. Consumatorii au învățat ce înseamnă o cafea bună, să simtă anumite note în cafea. Prețurile cafelei sunt stabilite oarecum. Cam toate cafenelele încearcă să mențină un prag", a declarat Marius Meiţă, proprietar cafenea.

E drept că acasă e mai ieftin, dar prețul cafelei este oricum mult mai mare. A atins niveluri record, cu peste 50% mai mult decât anul trecut.

"Aș spune că e vorba de mult mai mult de 20%. Scumpirea la bursă a început în 2023 și a avut o pantă destul de accelerată. Pentru cafeaua robusta, creșterea a fost aproape de 200% în ultimii doi ani. E pe lanț, practic. Și comercianții sunt obligați să scumpească în aceeași măsură. Marjele nu sunt atât de mari încât să îți permiți să amortizezi această creștere", mărturiseşte Marian Lică, importator de cafea.

Anul trecut, un pachet de cafea boabe de 1 kg era 58 de lei. Acum, același produs, din același supermarket, costă 85 de lei. Într-un singur an, o cafea bună a ajuns să fie un lux şi, ca să păstreze gustul, mulţi preferă să economisească investind.

"Dacă ne-am face majoritatea cafelelor acasă și am lăsa ieșitul la cafenea doar pentru ocazii, am putea economisi câteva sute de lei pe lună. De exemplu, dacă dăm 15 lei pe o cafea în oraș, zi de zi, la final de lună te trezești că ai cheltuit cam 450 de lei. Dar dacă mergem la cafenea doar de două ori pe săptămână, deja economisim peste 300 de lei. Iar dacă mai alegem și boabe mai accesibile ca preț și le depozităm corect, economiile cresc pe termen lung", a transmis reporterul Observator Georgiana Pocol.

Tot pentru economii, pasionaţii pot să-şi cumpere un espressor care să-i ajute să prepare băutura preferată. Economii se pot face şi cu ajutorul cardurilor de fidelitate sau ofertelor.

