Reciclarea SGR ar putea fi extinsă şi la sticlele de borş, oţet şi cafea. Din 2027, la borcane - Proiect

Deputatul PNL Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a anunţat luni că a depus un proiect de lege pentru extinderea Sistemului de Garanţie-Returnare la mai multe produse din cămara românilor: borş, oţet, apă distilată, cafea sau produse pe bază de cafea, el precizând că speră ca, începând cu 1 ianuarie 2027, să avem SGR şi la borcane.

"Am depus astăzi un proiect de lege prin care modificăm legislaţia primară în ceea ce priveşte ambalajele, legat de extinderea sistemului de garanţie-returnare. Practic, ducem SGR-ul şi în cămară, pentru că, pe lângă toate categoriile cu care ne-am familiarizat deja, urmează să extindem sistemul şi la borş, la oţet, la apă distilată, la cafea sau produse pe bază de cafea", a spus Mircea Fechet, la Parlament, potrivit news.ro.

"Totodată, mai am o veste foarte bună, respectiv faptul că, începând cu 1 ianuarie 2027, sperăm să avem sistemul de garanţie-returnare şi la borcane. Fie că discutăm despre borcane cu capac din metal sau de plastic, de compot, de zacuscă sau de murături, borcanele vor putea fi aduse la punctele de colectare şi, astfel, spun eu, vom reuşi să atingem un grad de colectare adecvat a acestora", a mai declarat fostul ministru al Mediului.

Fechet a menţionat că sistemul este suficient de matur cât să permită extinderea lui, arătând că "cifrele lunii septembrie indică un grad de colectare de peste 90%, ceea ce îl face comparabil cu orice alt sistem de colectare de garanţie-returnare din Uniunea Europeană şi mult superior, cel puţin faţă de sistemul convenţional de colectare a materialelor reciclabile, unde avem un grad de colectare de 13%, de 14%, de 15%".

"Vom avea sistem de garanţie-returnare şi pentru ambalajul reutilizabil. Astăzi, SGR-ul este doar pentru ambalaj de unică folosinţă. Auziţi probabil, ori de câte ori introduceţi o sticlă într-un RVM, cum este fie spartă, dacă discutăm despre sticlă, sau presată în cazul unei doze sau în cazul unui PET. Pentru ambalajul reutilizabil, şi sticla se poate refolosi şi de 50 de ori, şi de 60 de ori, fiind spălată pentru sucuri, pentru apă, plată sau minerală, băuturi răcoritoare, bere şi aşa mai departe, să putem să ne folosim de aceeaşi infrastructură şi pentru gestionarea ambalajului reutilizabil. E un proiect de lege care vine în continuarea proiectului pe care l-am scris atunci când ocupam funcţia de ministru al Mediului şi care, sper eu, să facă România şi mai curată decât este astăzi, pentru că deja cred că vedem cu toţii beneficiile sistemului de garanţie-returnare, nu mai găseşti niciun PET", a subliniat Fechet.

