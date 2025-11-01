Antena Meniu Search
V-aţi întrebat vreodată cât costă şi unde puteţi savura cea mai scumpă cafea din lume? Noi vă dăm răspunsul - o găsiţi la o cafenea din Dubai. Este preparată din boabe panameze, care au fost cumpărate cu sute de mii de dolari la o licitaţie din Panama şi costă 1.000 de dolari ceaşca.

de Redactia Observator

la 01.11.2025 , 10:16

Dubai a stabilit un record Guinness pentru cea mai scumpă ceașcă de cafea din lume, când Roasters a oferit una la prețul de 2.500 de dirhami. Noul record i-a uimit pe unii oameni, deși locuitorii au spus că este conform așteptărilor pentru orașul deșertic, cunoscut pentru stilul său de viață luxos.

Cafeneaua Julith și-a achiziționat boabele la o licitație în Panama, după o luptă strânsă care a durat multe ore și a atras sute de oferte. Cafeneaua a afirmat că a plătit cel mai mare preț din istorie pentru cafea.  

Douăzeci de kilograme din aceste boabe au costat aproximativ 2,2 milioane de dirhami, adică 600.000 de dolari.

De atunci, cumpărători din Asia, pasionați de cafea din Emiratele Arabe Unite și colecționari de boabe de cafea au contactat cafeneaua în speranța de a obține unele dintre boabele "Nido 7 Geisha", cultivate pe o plantație lângă vulcanul Baru din Panama.  

Însă cafeneaua a declarat că nu intenționează să împartă această comoară, cu excepția unei cantități mici rezervate familiei conducătoare din Dubai.

Redactia Observator
