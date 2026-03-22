Din scump în mai scump! Prețul benzinei și al motorinei a crescut astăzi din nou. După o săptămână de majorări zilnice, fără nicio reacție din partea Guvernului, economiștii prevăd că se apropie cel mai scump Paște din ultimii ani. Președintele și premierul au anunțat că abia săptămâna viitoare ar putea fi luate măsuri care să tempereze scumpirile.

Un plin cu motorină costă astăzi cu cel puțin 70 de lei mai mult decât la începutul săptămânii.

Prețurile au crescut de șapte ori într-o săptămână. Motorina standard, cea mai ieftină, s-a scumpit cu un leu în acest timp. De la 8 lei și 99 de bani până aproape de 10 lei astăzi.

"Dacă, în mod normal, eram obișnuiți ca la sfârșitul săptămânii prețurile la carburanți să scadă sau cel puțin să stagneze, iată că în acest weekend prețurile au crescut de la o zi la alta. Motorina standard a ajuns să fie în București 9,97 lei, foarte aproape de pragul psihologic de 10 lei, iar benzina standard a trecut de 9 lei și 20 de bani", a explicat reporterul Observator Georgiana Pocol.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Cât ați plătit pentru alimentare?

Șofer: 400 de lei. În mod normal cât era?

Reporter: 300 și un pic.

Șofer: Cu 20 la sută mai mult.

"Am umplut de la bulgari ultima oară. Bulgarii de ce nu au și ei prețurile noastre? La ei e 7 lei motorina", a punctat un alt șofer.

Scumpirile în cascadă ale carburanților se îndreaptă acum spre alimente și servicii. Economiștii avertizează că urmează un Paște dificil din punct de vedere financiar pentru mulți români.

"În magazine, în hipermarketuri, peste tot vom vedea aceste scumpiri generate de creșterea costurilor de transport. […] Va genera un adevărat tsunami de scumpiri", a spus specialistul economic Adrian Negrescu.

Preţurile au crescut şi în pieţe

În piețe, oamenii fac calcule serioase înainte să cumpere ceva.

"Păi nu știu… roșii. Cât erau roșiile? Cele mici – 30 de lei. Mi se par… În loc de miel mâncăm pui…", a spus un alt român.

Italia, Spania, Austria, Ungaria și Bulgaria au redus taxe ori au plafonat prețurile benzinei și motorinei pentru a diminua scumpirile. Consilierul prezidențial pentru politici economice și sociale, Radu Burnete, anunță că și guvernul nostru studiază ce măsuri pot fi luate.

"Ministerul de Finanțe face scenarii apropo de accize și așa mai departe, dacă și în ce condiții ar fi posibil să umblăm la ele. Trebuie să acționăm rapid fără să ne aruncăm cu capul înainte. [...] Dacă noi începem să plafonăm prețul, da, motorina va merge spre alte zone ale Europei sau ale globului unde prețul nu-i plafonat", a spus consilierul prezidențial Radu Burnete în cadrul unui interviu la Antena 3 CNN.

"Asta înseamnă să fii la mâna inflației, care în România are ca punct de plecare 8%, cea mai mare din UE. […] Nu că nu s-ar putea găsi soluții. Soluții sunt", a explicat expertul în energie Eugenia Gușilov.

Prețul internațional al petrolului a depășit astăzi 110 dolari, față de 80, înainte de începerea războiului din Orient.

Georgiana Pocol Like

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰