Acord între FC Barcelona și Newcastle pentru transferul lui Anthony Gordon

FC Barcelona, campioana en titre a Spaniei la fotbal, a ajuns miercuri la un acord cu echipa Newcastle pentru transferul internaționalul englez Anthony Gordon la formația blaugrana, a dezvăluit o sursă din cadrul clubului catalan, potrivit AFP, citaţi de Agerpres .

Extrema în vârstă de 25 de ani urmează să fie prima achiziție din această vară a Barcelonei, care caută întăriri ofensive pentru a compensa plecarea atacantului polonez Robert Lewandowski, în vârstă de 37 de ani.

Potrivit unei surse interne intervievate de AFP, Newcastle a acceptat oferta de 70 de milioane de euro, plus bonusuri de 10 milioane de euro, făcută de gigantul catalan, acum liber să facă noi achiziții fără constrângeri financiare.

Anunțul oficial al transferului pe cinci ani al internaționalului englez (17 selecții, 2 goluri), care se pregătește să dispute prima sa Cupă Mondială în această vară, ar trebui să aibă loc până în acest weekend, a precizat clubul.

Potrivit presei catalane, sosirea lui Gordon, o extremă stânga capabilă să joace și atacant central, nu exclude alte potențiale achiziții ofensive. Născut la Liverpool și format la Everton, atacantul englez, considerat pe atunci unul dintre cei mai promițători jucători din Premier League, s-a alăturat echipei Newcastle în 2023 pentru aproximativ 50 de milioane de euro.

Anthony Gordon a jucat de două ori împotriva Barcelonei în ultima campanie din Liga Campionilor, pe parcursul căreia a marcat 10 goluri în 12 meciuri.

