Rusia va construi prima centrală nucleară din Kazahstan. Putin, elogiat la Astana

Rusia va construi în Kazahstan o centrală nucleară în valoare de 16,5 miliarde de dolari, finanțată parțial printr-un împrumut major acordat de Moscova. După semnarea contractului președintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, l-a numit pe Vladimir Putin un "om de stat remarcabil" și un "politician de talie mondială".

Rusia şi Kazahstanul au încheiat joi un acord pentru construcţia primei centrale nucleare de pe teritoriul kazah. Costul de 16,5 miliarde de dolari va fi finanţat parţial printr-un credit pentru export acordat de Moscova. Practic, ruşi nu doar construiesc centrala, ci și finanțează parțial proiectul, crescând influența Rusiei în sectorul energetic kazah. Lucrările vor începe în 2027, iar prima unitate va fi dată în folosinţă în 2034.

Principalul contractor pentru centrala cu două reactoare va fi compania de stat rusă Rosatom, care a câştugat în fața ofertelor concurente ale Corporaţiei Nucleare Naţionale a Chinei (CNNC), a firmei franceze EDF şi a celei sud-coreene Korea Hydro & Nuclear Power, arată informaţiile furnizate de agenţia kazahă pentru energia atomică.

Preşedintele agenţiei, Almasadam Satkaliev, a precizat pentru presă costul total de 16,5 miliarde de dolari, din care două miliarde pentru securitate şi infrastructură, şi tipul reactoarelor - VVER-1200 III+.

Articolul continuă după reclamă

Acordul a fost semnat în timpul vizitei la Astana a preşedintelui rus Vladimir Putin, elogiat de Kasîm-Jomart Tokaev. Președintele Kazahstanului l-a numir pe Vladimir Putin un "om de stat remarcabil" și un "politician de talie mondială". Totodată Tokaev a spus că relațiile de cooperare dintre Kazahstan și Rusia au atins "un nivel calitativ fără precedent", merit pe care i l-a atribuit personal lui Putin.

"Duceți consecvent o politică menită să consolideze statutul Rusiei de mare putere", i-a transmis Tokaev. "Fără participarea directă a Rusiei, nicio problemă internațională majoră și importantă nu poate și nu va găsi o soluție adecvată", a adăugat acesta.

Deși este cel mai mare producător de uraniu din lume, Kazahstanul nu a produs energie nucleară proprie de la dezafectarea reactoarelor din epoca sovietică, acum trei decenii. Ţara dispune de asemenea de rezerve considerabile de gaze naturale.

În prezent, energia electrică este produsă în special pe bază de cărbune, însă există şi capacităţi hidroelectrice, iar sectorul energiei regenerabile este în creştere. Cererea internă nu este însă acoperită suficient, fiind necesare şi importuri, în special din Rusia.

În 2024, kazahii au aprobat printr-un referendum construcţia unei centrale nucleare la Ulken, pe malul lacului Balhaş. Ei au trecut peste neîncrederea faţă de orice proiect nuclear înrădăcinată din perioada în care Kazahstanul făcea parte din Uniunea Sovietică; timp de decenii, pe teritoriul ţării au avut loc sute de teste cu arme atomice, care au făcut zone întregi de nelocuit şi au îmbolnăvit populaţia din vecinătate. Între timp, la Astana s-a aprobat şi construcţia celei de-a doua centrale, pentru care contractor general va fi CNNC.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰