Moșii de vară 2026. De ce este importantă Sâmbăta Morților în tradiția ortodoxă

În fiecare an, înainte de Rusalii, credincioșii ortodocși marchează Moșii de vară, zi dedicată pomenirii morților. Tradiția spune că în această perioadă sufletele celor adormiți sunt comemorate prin rugăciuni și pomeni.

Moșii de vară reprezintă una dintre cele mai importante zile de pomenire a celor adormiți din tradiția ortodoxă. Credincioșii merg la biserică, împart pomană și respectă obiceiuri păstrate de generații.

Moșii de vară sunt celebrați în fiecare an în sâmbăta de dinaintea sărbătorii Rusaliilor și reprezintă una dintre cele mai importante zile de pomenire a celor adormiți în tradiția ortodoxă. În 2026, credincioșii merg la biserică pentru slujbe speciale și împart alimente de pomană în memoria rudelor și apropiaților trecuți în neființă.

În tradiția populară, această zi mai este cunoscută și drept Sâmbăta Morților și are o semnificație spirituală aparte pentru români.

Ce semnifică Moșii de vară

Potrivit tradiției ortodoxe, Moșii de vară sunt dedicați pomenirii sufletelor celor decedați. Credincioșii participă la slujbele organizate în biserici și duc la altar colivă, colaci, fructe și alte alimente pentru a fi sfințite.

Preoții oficiază slujbe de pomenire, iar numele celor adormiți sunt rostite în timpul rugăciunilor speciale.

În multe regiuni ale țării, oamenii merg și la cimitire pentru a aprinde lumânări și pentru a îngriji mormintele rudelor.

Ce se dă de pomană de Moșii de vară 2026

Tradiția spune că de Moșii de vară se împart:

colivă;

colaci;

fructe de sezon;

sarmale;

orez cu lapte;

plăcinte;

vase cu mâncare gătită;

căni sau farfurii noi.

În unele zone ale țării, pomenile sunt oferite împreună cu lumânări aprinse și flori. De asemenea, multe familii aleg să împartă apă, vin sau dulciuri pentru sufletele celor decedați.

Tradiții și obiceiuri de Moșii de vară

În tradiția populară există mai multe obiceiuri legate de această zi. Se spune că nu este bine să se lucreze în gospodărie sau la câmp, deoarece ziua este dedicată rugăciunii și pomenirii morților.

Totodată, în anumite regiuni se crede că sufletele celor adormiți se întorc simbolic printre cei vii în această perioadă, motiv pentru care se împart pomeni și se aprind lumânări.

În multe sate din România se păstrează obiceiul împărțirii vaselor din lut sau ceramică decorate cu flori și umplute cu mâncare.

Legătura dintre Moșii de vară și Rusalii

Moșii de vară sunt sărbătoriți în ajunul Rusaliilor și marchează una dintre cele mai importante perioade spirituale din calendarul ortodox.

Credincioșii consideră că rugăciunile și pomenile făcute în această zi aduc liniște sufletelor celor trecuți în neființă și binecuvântare pentru familie.

