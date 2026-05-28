Oraşele din România în care apartamentele vechi sunt mai scumpe decât cele noi. Diferenţe de 520 de euro/mp

Bucureştiul este oraşul cu cea mai mare diferenţă de preţ dintre apartamentele vechi şi cele noi. Locuinţele vechi sunt cu 520 de euro/mp mai scumpe decât cele noi. La Oradea şi Timişoara, trendul este invers: apartamentele noi depăşesc preţurile celor vechi, cu diferenţe care ajung până la 183 de euro/mp, potrivit preţurilor medii solicitate pentru apartamentele cu una-trei camere din anunţurile publicate pe platforma imobiliară Storia, lansată de OLX, scrie News.ro.

Diferenţa de preţ dintre apartamentele vechi şi cele noi este de 9% în Oradea, în timp ce la Bucureşti ajunge la 26%. În Capitală, locuinţele vechi sunt cu 520 euro/mp mai scumpe decât cele noi (2.535 euro/mp vs. 2.015 euro/mp), spre deosebire de Iaşi, unde valoarea este de 149 euro/mp (2.034 euro/mp vs. 1.885 euro/mp).

Pe de altă parte, în oraşe precum Oradea şi Timişoara, apartamentele noi depăşesc preţurile celor vechi, cu diferenţe de 183 euro/mp, respectiv 105 euro/mp, potrivit datelor Storia.

Piaţa rezidenţială din România rămâne activă, în mai 2026, cu creşteri vizibile de la un an la altul în majoritatea marilor oraşe.

"În acelaşi timp, diferenţele dintre apartamentele noi şi cele vechi reflectă particularităţi locale legate de poziţionare, acces la infrastructură şi modul de prezentare a preţurilor, inclusiv în contextul schimbărilor fiscale recente", se precizează în analiza Storia.

Topul creşterilor pe segmentul apartamentelor noi

Cele mai mari creşteri procentuale ale preţurilor, de la un an la altul, pe segmentul apartamentelor noi s-au înregistrat în Constanţa, Timişoara şi Craiova (12%). Pentru apartamentele vechi, creşterile anuale cele mai ridicate au fost de 15% în Craiova, 14% în Bucureşti şi 12% în Timişoara. Faţă de luna precedentă, preţurile au rămas în mare parte stabile, atât la locuinţele noi, cât şi la cele vechi.

"Vedem tot mai des situaţii în care apartamentele vechi ajung la preţuri similare sau chiar mai ridicate decât cele noi, însă, de cele mai multe ori, explicaţia ţine de locaţie. Locuinţele vechi sunt, în general, mai centrale şi mai bine conectate la infrastructura oraşului: transport, şcoli, servicii, iar acest lucru contează foarte mult în decizia de cumpărare. În acelaşi cartier, de regulă, locuinţele noi rămân mai scumpe, însă, în anumite oraşe, comparaţiile pot arăta că apartamentele vechi sunt mai scumpe. Pe fondul acestor factori, interesul pentru locuinţele vechi rămâne ridicat, în special în zonele bine poziţionate, acest lucru fiind vizibil în oraşe precum Bucureşti, Braşov sau Timişoara, unde apartamentele vechi sunt semnificativ mai căutate decât cele noi", a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia şi OLX Imobiliare în România).

Aceasta susţine că în oraşe precum Cluj-Napoca, Iaşi sau Sibiu, interesul pentru cele două segmente este mai apropiat. Dacă acum un an apartamentele vechi generau de aproximativ două ori mai multe căutări decât cele noi, în prezent diferenţa a crescut, astfel că apartamentele vechi sunt căutate de aproximativ trei ori mai mult decât cele noi. Interesul a fost amplificat şi de schimbările fiscale din ultima perioadă, inclusiv majorarea TVA, care au avut un impact mai vizibil asupra segmentului locuinţelor noi.

Pentru a afla valoarea aproximativă a apartamentelor de vânzare în funcţie de tipul locuinţei, am luat în calcul suprafeţele minime legale pentru garsoniere şi apartamentele cu două şi trei camere, aşa cum sunt menţionate în Anexa 1 a Legii 114 din 11 octombrie 1996, cunoscută şi drept "Legea locuinţei". Mai exact, suprafaţa minimă legală este de 37 de metri pătraţi utili pentru o garsonieră, 52 de metri pătraţi pentru un apartament cu două camere şi 66 de metri pătraţi pentru un apartament cu trei camere.

Cele mai mari diferenţe în Bucureşti

Capitala continuă să înregistreze cele mai mari diferenţe între apartamentele vechi şi cele noi. În luna mai 2026, preţul mediu solicitat a fost de 2.015 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 9% mai mult faţă de luna mai 2025 şi cu 1% peste nivelul din aprilie 2026. La apartamentele vechi, vorbim de un preţ mediu de 2.535 euro/mp, mai mare cu 14% de la un an la altul şi cu 2% faţă de luna anterioară.

Dacă o garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 74.568 euro, una veche ajunge la un preţ de 93.795 euro. Pentru un apartament cu două camere, preţul este de 104.799 euro (nou) şi 131.820 euro (vechi), iar pentru trei camere, 133.014 euro (nou) şi 167.310 euro (vechi).

În Braşov, preţul mediu solicitat în mai 2026 a fost de 2.295 euro/mp pentru apartamentele noi, în creştere cu 4% faţă de mai 2025 şi cu 1% sub nivelul din aprilie, spre deosebire de apartamentele vechi cu un preţ mediu de 2.383 euro/mp, mai mare cu 8% de la un an la altul şi cu 2% faţă de luna anterioară.

Raportat la suprafeţele minime legale, o garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 84.920 euro, iar una veche 88.171 euro. Pentru un apartament cu două camere, preţul este de 119.347 euro (nou) şi 123.916 euro (vechi), iar pentru trei camere, 151.479 euro (nou) şi 157.278 euro (vechi), arată datele Storia.

Cluj-Napoca, cel mai scump oraş din ţară

În mai 2026, preţul mediu solicitat la Cluj-Napoca a fost de 3.310 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 6% mai mult faţă de aceeaşi lună a anului trecut şi la un nivel similar cu luna anterioară, respectiv 3.317 euro/mp pentru apartamentele vechi, în creştere cu 6% de la un an la altul.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 122.458 euro, în timp ce una veche are un preţ de 122.729 euro. Pentru două camere, preţul este de 172.103 euro (nou) şi 172.484 euro (vechi), iar pentru trei camere, 218.439 euro (nou) şi 218.922 euro (vechi).

Pe litoral, la Constanţa, preţul mediu solicitat în luna mai 2026 a fost de 2.141 euro/mp pentru apartamentele noi, în timp ce apartamentele vechi au ajuns la 2.146 euro/mp. O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 79.216 euro, iar una veche 79.402 euro. Pentru două camere, preţul este de 111.331 euro (nou) şi 111.592 euro (vechi), faţă de 141.305 euro (apartament nou), iar pentru trei camere 141.636 euro (vechi).

În Craiova, apartamentele noi au avut în mai 2026 un preţ mediu de 2.147 euro/mp, în timp ce apartamentele vechi au ajuns la 2.131 euro/mp, în creştere cu 15% de la un an la altul şi cu 1% faţă de aprilie 2026.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 79.449 euro, iar una veche 78.847 euro. Pentru două camere, preţul este de 111.658 euro (nou) şi 110.812 euro (vechi), iar pentru trei camere, 141.720 euro (nou) şi 140.646 euro (vechi).

Preţurile sunt ceva mai mici la Iaşi, unde preţul mediu solicitat în mai 2026 a fost de 1.885 euro/mp pentru apartamentele noi, faţă de 2.034 euro/mp pentru apartamentele vechi.

La Oradea, apartamentele noi au avut în mai 2026 un preţ mediu de 2.071 euro/mp, iar cele vechi 1.888 euro/mp, în creştere cu 8% de la un an la altul, în timp ce la Sibiu, preţul mediu solicitat în mai 2026 a fost de 2.011 euro/mp pentru apartamentele noi, respectiv 2.009 euro/mp pentru apartamentele vechi.

În acelaşi timp, la Timişoara, apartamentele noi au avut un preţ mediu de 2.095 euro/mp, faţă de 1.990 euro/mp, în cazul celor vechi.

