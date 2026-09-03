Preţul unui bitcoin astăzi, joi 3 septembrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, joi, 3 septembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este la un nivel asemănător cu nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la 77.881 dolari sau 67.321 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 78.093 dolari sau 67.504 euro.

Totuşi, nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 80.338 dolari sau 69.533 euro.