Turiştii care ajung în Bucureşti ar putea plăti o taxă: 2 euro pentru fiecare noapte de cazare. E dorinţa Primăriei Capitalei, care spune că banii strânşi vor ajuta la dezvoltarea şi promovarea oraşului. Evident că sunt deja polemici. Unii turişti cred că taxa e perfect normală, mai ales că şi în alte ţări sunt astfel de practici, în timp ce alţii critică propunerea.

Pentru fiecare noapte petrecută în Capitală, un turist ar putea plăti 10 lei. Indiferent de tipul de unitate de cazare. "Nu suntem de acord. În Italia permitem accesul turiştilor din toată lumea, nu avem această taxă", spune o turistă din Italia.

Reacţia turiştilor străini

"Cred că e corect. În multe locuri sunt taxe mai mari şi dacă se întorc în îmbunătăţirea oraşului, cred că ar putea fi şi mai mare. Şi în ţara noastră e la fel, dar cred că România e deja scumpă. Deci, în realitate, dacă vreţi mai mulţi turişti, ar trebui să vă promovaţi într-o altă formă. E o idee bună. Toate clădirile de aici au nevoie să fie renovate", spun alţi turişti.

"Cei care se cazează în scop business, cu siguranţă nu vor fi afectaţi de această taxă. Turiştii individuali, cei care se plimbă şi vor compara cu alte taxe, din alte ţări, li se va părea o sumă mică. Iar pe alţi turişti îi va impacta, dar pe termen lung nu într-o măsură mare încât să scadă numărul înnoptărilor în Capitală", a declarat Roxana Ilinca, director agenţie turism.

Taxa va fi colectată de furnizorii de cazare și virată la bugetul Capitalei. "Aceşti bani se pot duce foarte uşor către marketing, promovare, participarea la târguri. Cooptarea mai multor operatori economici care să vină cu o viziune coerentă", mai spune Roxana Ilinca.

În practică, sumele s-ar putea duce către acoperirea găurilor de la buget. "Orice leuţ care poate fi adus în acest sfârşit de an şi pentru anul viitor contează. Dacă putem 5%, 3%, 2% de la fiecare în parte, se cumulează şi, în valori nominale, înseamnă mult", a declarat primarul Ciprian Ciucu.

"Există, în acest moment, la toate hotelurile, taxa hotelieră. Şi acum mai venim cu o taxă de publicitate. Cu cât pui mai multe taxe, cu atât îi sperii. În loc să ieftinim produsul turistic, facem tot ce putem ca să-l scumpim", a declarat Alin Burcea, preşedintele ANAT.

Taxă şi pentru mașinile din afara Bucureștiului

Anul trecut au ajuns în Capitală 2 milioane de turişti, iar numărul de înnoptări a fost de 30 de milioane. Dacă în 2026 s-ar repeta cifrele şi ar fi introdusă taxa de 2 euro pentru fiecare noapte de cazare, asta înseamnă că s-ar strânge la buget 60 de milioane de euro.

Taxa turistică e, pentru moment, la stadiul de proiect pus în dezbatere publică de Primăria Capitalei. Dacă va fi adoptat, se va aplica din 2026. Nu e singura taxare suplimentară. Autorităţile iau în calcul şi o taxă pentru mașinile din afara Bucureștiului. Pentru a circula o zi în Capitală, un şofer din alt oraş ar putea plăti 3,5 euro.

