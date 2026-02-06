Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 6 februarie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 6 februarie 2026.

de Redactia Observator

la 06.02.2026 , 07:21
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere masivă, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 65.084 dolari sau 55.249 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 71.703 dolari sau 60.868 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 84.075 dolari sau 71.399 euro.

