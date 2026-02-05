Când aud de liberalizare, românii intră în panică. Pentru că mereu piaţa liberă le-a adus facturi mai mari. În aprilie dispare plafonarea tarifului gazelor naturale. Dar autorităţile s-au mai gândit şi au decis să amâne liberalizarea pieţei cu un an. În plus, Guvernul schimbă mecanismul de ajutor pentru facturile la gaz, dar promite că prețurile nu vor creşte peste nivelul actual. Românii ar urma să plătească, până în aprilie 2027, tot cel mult 31 de bani pe kWh, ca până acum. Firmele, în schimb, vor plăti preţul pieţei, iar asta nu are cum să nu se reflecte în scumpire generalizată.

Plafonarea dispare în Aprilie, dar Guvernul vrea în continuare să ţină sub control preţurile din piaţă.

Dispar preţurile fixe. Dar promisiunea e că vom plăti la gaze naturale 31 de bani pe kWh. Sau până în acest preţ, pentru că furnizorii ar putea veni cu tarife mai mici. Asta în timp ce companiile ar putea plăti un tarif de 37 de bani pe kWh.

Guvernul schimbă mecanismul de ajutor pentru facturile la gaz, dar promite că prețurile nu vor creşte peste nivelul actual

Articolul continuă după reclamă

"Preţul la consumatorii casnici nu o să crească nici în următorul an. Avem marje stabilite prin lege, marje de adaos comercial. Lucru care împiedică o creştere a preţului peste nivelul actual. Pe întreg lanţul, vorbim despre o plafonare a acestui preţ. Care pt consumator înseamnă că va avea preţul final sau chiar mai mic.", explică Bogdan Ivan, Ministrul Energiei.

Furnizorii sunt revoltaţi şi spun că măsurile anunţate dau piaţa peste cap. Evident, ei şi-ar fi dorit liberalizarea completă.

"Cel mai corect este să intervii cu ajutoare directe. Acolo unde este nevoie şi când este nevoie. Orice măsură de acest gen, cu plafon de cost, cu dus pe tot lanţul, nu a demonstrat niciunde că este o măsură care funcţionează.", spune Dana Dărăban, Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie.

"Nu era suficientă lichiditate în piaţă. Riscăm să avem din nou acelaşi efect, care a erodat puterea de cumpărare a românilor. Anumite companii au avut o practică imorală, care în momentul de faţă nu mai are loc.", mai spune Bogdan Ivan.

"Trebuie să protejăm cetăţenii de puseul de inflaţie posibil, care ar putea să apară pe fondul creşterii la gaz necontrolate. Anul 2027 ar fi unul mai potrivit pentru a face liberalizarea.", spune Ilie Bolojan, premierul României.

Desigur, riscul ca preţurile să crească există în continuare. Oamenii oricum se plâng de facturile mari.

Prețurile din contractele deja semnate nu se modifică după 1 aprilie

"Pentru un apartament cu 2 camere. Muncim şi le plătim, că n-avem de ales.", relatează un cetăţean.

"Este foarte mult. Centrala e veche, randamentul e scăzut. Aproape 600 de lei, numai căldura.", menţionează alt cetăţean.

"Aproape dublu faţă de ce am plătit anul trecut: 1.500 de lei.", adaugă alt cetăţean.

Cei care deja au semnat contracte cu furnizorii, care includ şi perioada de după 1 aprilie, vor rămâne cu preţul stabilit în contracte. Verificaţi ce aţi semnat, pentru că puteţi trece oricând la un alt furnizor.

Noile măsuri vor face parte dintr-un proiect care ar urma să fie adoptat în perioada următoare. Se vor aplica până în aprilie 2027.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei V-aţi planificat deja concediul de vară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰