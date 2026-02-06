După ger, au venit inundațiile. A fost cod roșu în estul țării, după ce într-o singură zi a plouat cât pentru o lună. Zeci de case au rămas izolate din cauza apelor, iar pe șosele nu s-a putut circula. Urmează un weekend ploios și rece în aproape toată țara. Abia pe la mijlocul lunii, primăvara ar putea da primele semne.

Judeţele în care a plouat într-o zi cât pentru o lună. Zeci de familii, izolate: "Se va strica tot ce e aici"

Reporter: Cât e apa acolo?

Localnică: Aproape 1 metru.

În județul Buzău a plouat într-o zi cât pentru o lună. În satul Mierea, 20 de case au rămas izolate după ce apele unui râu s-au revărsat și au blocat singura cale de acces. Localnicii n-au închis un ochi toată noaptea, de teama viiturii.

Articolul continuă după reclamă

Localnică: De azi-noapte de la 12 aici am stat. N-avem ce să facem.

Reporter: Se va strică tot ce e aici.

Localnică: Tot.

Reporter: E o clinică medicală aici, aparatură...

Localnică: Da, și centrala și tot.

"A fost aici până în față la troiță pe la porți, a început să scadă puțin. [...] Apa e un firicel. Doar când plouă se adună de pe toate văile de aici, albia fiind foarte mică, se revarsă" a spus un alt localnic.

Autorităţile locale au cerut sprijin: "Am primit răspuns de la Guvern - nu sunt fonduri"

În zadar au încercat autoritățile să ceară ajutor de la stat pentru îndiguirea zonei.

"Am avut hârtii făcute la Situații de Urgență pentru a ne ajuta financiar, am primit răspuns de la Guvern: nu sunt fonduri. Azi-noapte la 12 eram cu buldoexcavatoarele, s-au rupt din maluri și s-au blocat drumurile" a spus primarul comunei Vernești, Daniel Năstase.

"A fost evacuată apa din locuințe în 7 localități, începând cu Buzău și Râmnicu Sărat. [...] Precipitațiile au fost de 67 l/mp și un firicel de apă a ieșit din matcă, care de obicei nu făcea probleme" a explicat prefectul județului Buzău, Liliana Sbârnea.

Apele au făcut pagube în Vrancea şi Buzău

Codul roșu de inundații a făcut pagube și în Vrancea și Buzău. Apele au intrat în curțile oamenilor după temperaturile pozitive din ultimele zile care au topit zăpada.

Pompierii atrag atenția că, atunci când sunt avertizări, să evităm deplasările inutile, să nu încercăm să traversăm cursul de apă și să urmărim platforma fiipregatit.ro pentru ghiduri utile în caz de urgență. De luni, vremea se va răci din nou și vor reveni ninsorile. Mijlocul lunii februarie ne va surprinde cu un nou puseu de căldură.

Cum ne protejăm atunci când este în vigoare un cod roșu de inundații:

consultați platforma fiipregatit.ro;

evitați deplasările inutile în zonele cu avertizări;

nu traversați cursuri de apă;

curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței;

nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰