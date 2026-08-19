Liceul din Bucureşti, unde toţi elevii au picat Bacul de toamnă

Un liceu din București a înregistrat o rată de promovare de 0% la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat. Patru elevi au fost înscriși, însă niciunul nu a reușit să obțină nota necesară pentru promovare.

Marţi, Ministerul Educaţiei a publicat rezultatele înainte de contestaţii ale celei de-a doua sesiuni de Bacalaureat. La nivel național, rata de promovare a fost de 33,8%, însă în unele licee rezultatele au fost mult sub medie. Este și cazul unui liceu din București unde niciun candidat nu a reușit să promoveze examenul.

Este vorba despre Liceul Tehnologic Special Nr. 3 din Sectorul 2, potrivit platformei Ministerului Educaţiei. Trei dintre cei patru candidați au susținut toate probele examenului, însă rezultatele obținute nu au fost suficiente pentru promovare.

Cel de-al patrulea candidat nu a mai ajuns la ultima probă, cea de Anatomie. Acesta obținuse 1,80 la Limba și literatura română și 2,10 la Matematică, după care nu s-a mai prezentat la proba obligatorie.

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Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este 5 (cinci), iar media necesară pentru a promova examenul este cel puţin 6 (şase). Astfel, din cei patru candidați înscriși la Bacalaureatul de toamnă, niciunul nu a promovat examenul.

La nivel național, rata de promovare în cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului, înainte de contestații, este de 33,8%, cu 5% mai mare decât anul trecut, potrivit rezultatelor anunțate de Ministerul Educației. Cinci candidați au obținut medii cuprinse între 9,50 și 9,99 în sesiunea de toamnă.

Elevii nemulţumiţi pot depune contestaţii

Elevii nemulţumiţi de rezultate pot depune contestaţii până pe 20 august, iar rezultatele finale vor fi anunţate pe 24 august. Depunerea contestaţiilor nu este condiţionată de vizualizarea lucrărilor. În aceeaşi măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestaţiei. De asemenea, vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ şi nu implică recorectarea acestora.

În momentul vizualizării lucrării/lucrărilor, candidaţii minori trebuie să fie însoţiţi obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Candidaţii care contestă rezultatul iniţial al evaluării trebuie să completeze, să semneze şi să depună/transmită prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.