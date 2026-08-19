Au renunţat la un job stabil pentru a vinde monede şi metale preţioase. Cât câştigă acum

Doi tineri au renunțat la slujbele din sistemul medical britanic și din industria software pentru a vinde aur și argint online. Cuplul a ajuns la vânzări lunare care se apropie de 1,17 milioane de euro. Afacerea vine însă și cu riscuri uriașe.

Au renunţat la un job stabil pentru a vinde monede şi metal preţioase. Acum câştigă 58.400 de euro pe an - Facebook

În octombrie 2024, în timp ce stăteau la terasa unui restaurant din Paris, Oliver și Anna și-au consumat bateriile telefoanelor urmărind transmisiuni live în care erau vândute monede și metale prețioase. Până atunci nu avuseseră un interes deosebit pentru monede, însă cei doi, care aveau atunci 23 de ani, au fost fascinați de această nouă și captivantă formă de teleshopping.

Anna lucra ca asistentă medicală și câștiga aproximativ 28.000 de euro pe an, în timp ce Oliver era inginer software și avea un venit anual de circa 36.200 de euro, adică aproximativ 2.000 - 3.000 de euro lunar. Locuiau în vestul Londrei și își doreau foarte mult o sursă suplimentară de venit. Impresionați de banii care păreau să poată fi obținuți din vânzarea monedelor, au decis să riște.

Puțin peste un an mai târziu, amândoi au 25 de ani și își plătesc din propria companie salarii de aproximativ 58.400 de euro pe an fiecare. Sora lui Oliver lucrează și ea în firmă. Cei doi speră acum să-și vândă apartamentul din Londra și să se întoarcă în Dorset, regiunea din care provin, pentru a fi mai aproape de familie și pentru a avea mai mult spațiu în care să-și dezvolte afacerea.

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Cuplul spune că se apropie de luni în care cifra de afaceri ajunge la 1,17 milioane de euro, iar cea mai performantă transmisie live organizată de ei a generat vânzări de aproximativ 374.000 de euro.

„Totul s-a întâmplat, cumva, din întâmplare”, spun ei. „Dar este ca o mică plasă de siguranță. Dacă s-ar întâmpla ceva foarte rău, am putea scoate din afacere 5.800 sau 11.700 de euro, dacă am avea cu adevărat nevoie. Asta este partea mea preferată la faptul că avem o afacere: să știm că avem acces la bani într-o situație de urgență.”

Nu au pornit din pasiunea pentru monede

Amândoi sunt din Weymouth și formează un cuplu din 2020, însă pasiunea comună pentru monede nu a fost cea care i-a apropiat. Oliver mai colecționase în copilărie câteva monede, însă pentru Anna domeniul era complet nou.

După ce s-au angajat ca asistentă medicală, respectiv inginer software, cei doi și-au cumpărat un apartament cu două camere în Londra printr-un program de proprietate comună. Planul lor era să închirieze camera liberă pe Airbnb.

Creșterea taxelor de administrare și costul vieții din capitala britanică au făcut însă ca cheltuielile lor să „explodeze”.

„Cred că toate costurile noastre de trai ajungeau la aproximativ 2.340 de euro pe lună, incluzând rata, chiria, taxa de administrare și toate celelalte”, spune Oliver.

Își doreau o activitate suplimentară din care să câștige bani, iar oportunitatea le-a apărut atunci când tatăl lui Oliver i-a trimis acestuia un link către o transmisie live de pe Whatnot, în timp ce cuplul se afla în vacanță la Paris.

Era prima dată când Oliver auzea despre aplicație. A descărcat-o și și-a petrecut o bună parte din restul vacanței urmărind transmisiuni live. Whatnot este o platformă de cumpărături live, unde vânzătorii pot organiza licitații, pot comercializa produse la prețuri fixe și pot face promoții-fulger pentru cei care urmăresc transmisiunile.

Cei doi au fost impresionați de amploarea aparentă a vânzărilor. Oliver estimează că un singur comerciant părea să fi vândut aur și argint în valoare de aproximativ 11.700 de euro într-o singură oră.

Prima transmisie i-a adus vânzări de peste 1.500 de euro

La doar câteva săptămâni după ce descoperise platforma, pe 30 noiembrie 2024, Oliver a organizat prima sa transmisiune live. Începuse să cumpere monede vechi în cantități mari, inclusiv la kilogram, prin grupuri de Facebook și de pe eBay. Ulterior, le sorta și le lista individual, valoarea fiind stabilită inclusiv în funcție de starea și anul monedei.

„Mă așezam și efectiv luam fiecare monedă în parte, îi făceam propria listare și apoi le vindeam una câte una.”

La prima sa transmisiune pe Whatnot, Oliver a realizat vânzări de aproximativ 1.520 de euro în numai 45 de minute. Le arăta spectatorilor monedele, explica ce sunt și răspundea întrebărilor.

„După primul live, m-am dus și am cheltuit mii de euro pe orice uncie de argint pe care am putut să o găsesc”, spune el. „La început era destul de dubios. Mă întâlneam cu oameni de pe Facebook Marketplace și le dădeam, de exemplu, 4.670 de euro în numerar, bani pe care efectiv tocmai îi scosesem de la un bancomat de la o benzinărie sau de oriunde. După aceea aduceam marfa acasă și o vindeam. Totul pur și simplu a escaladat și am început să facem asta în fiecare săptămână.”

Oliver a început să cumpere marfă și cu un card de credit și îi cerea frecvent tatălui său să-i împrumute aproximativ 1.170 de euro până a doua zi, pentru a putea finanța achizițiile.

Vânzările au crescut rapid: aproximativ 4.090 de euro la următoarea transmisiune, apoi 6.420 de euro și 7.000 de euro în săptămânile următoare.

Au renunțat pe rând la locurile de muncă

În august 2025, Anna și-a dat demisia și a început să lucreze cu normă întreagă în afacere, cu un salariu de aproximativ 39.700 de euro pe an. Patru luni mai târziu, în decembrie 2025, Oliver și-a părăsit și el serviciul și a început cu același salariu.

„Am fost foarte, foarte anxios în privința renunțării la un loc de muncă sigur pentru ceva care se putea schimba în orice moment. Dar, până la urmă, am făcut pasul, după probabil două luni în care m-am gândit foarte serios la asta”, spune el.

„A fost absolut înspăimântător. Eu îmi dorisem să fiu asistentă medicală. Îmi doream un loc de muncă foarte stabil. Așa că, inițial, totul a fost copleșitor”, adaugă Anna.

Dar partea cea mai dificilă abia urma.

Au pierdut aproximativ 35.000 de euro peste noapte

La începutul anului 2026, situația s-a schimbat din cauza unei scăderi puternice a pieței metalelor prețioase.

Cei doi cumpăraseră unele monede cu aproximativ 107 de euro bucata, iar ulterior nu le mai puteau vinde decât cu aproximativ 82 de euro.

”La fiecare produs vândut pierdeam câte 12 sau 23 de euro pe monedă. Și trebuia să vindem în continuare, pentru că nu puteam pur și simplu să rămânem cu toată marfa, din moment ce piața nu avea să-și revină prea curând”, povesteşte Oliver.

Ei estimează că, timp de aproximativ trei luni, afacerea a înregistrat pierderi nete de circa 11.700-17.500 de euro lunar.

„Am pierdut aproximativ 35.000 de euro peste noapte numai din scăderea pieței, iar după aceea am avut pierderi efective de aproximativ 11.700-17.500 de euro pe lună”, spune Oliver.

Cazul lor arată cât de mare poate fi diferența dintre cifra de afaceri și profit. Deși cuplul poate genera vânzări de sute de mii de euro, afacerea este expusă direct variațiilor prețurilor aurului și argintului, iar uneori cei doi sunt obligați să vândă marfa în pierdere.

„Piețele pot fi incredibil de volatile. Suntem complet la mila pieței și complet la mila contului de Twitter al lui Donald Trump”, spune Oliver.

Din fericire pentru ei, perioada foarte bună de tranzacționare de dinaintea scăderii pieței i-a ajutat să absoarbă pierderile.

Cheltuiesc până la 409.000 de euro pe săptămână pentru marfă

În prezent, cuplul cumpără aproximativ 1.000-2.000 de produse în fiecare săptămână, cheltuind între 116.800 și 408.800 de euro pe stocuri. Cea mai bună lună calendaristică a lor a fost februarie, când au înregistrat vânzări de aproximativ 911.000 de euro.

Cifra de afaceri anuală efectivă pentru cel mai recent exercițiu financiar a fost de aproximativ 4,32 milioane de euro.

În acest an, veniturile calculate pentru perioada de 12 luni dintre 1 august 2025 și 31 iulie 2026 ajung la aproximativ 7,59 milioane de euro. O parte din succesul lor se datorează relațiilor foarte bune cu furnizorii, care le permit să primească marfa cu termen de plată de 24 de ore. Astfel, pot primi o livrare, pot vinde produsele într-o transmisiune live și pot plăti furnizorul în ziua următoare.

Oliver spune că aceste condiții au fost obținute după ce au făcut afaceri de milioane de euro cu furnizorii.

Muncesc până la 80 de ore pe săptămână

În spatele cifrelor impresionante se află însă foarte multă muncă și foarte mulți bani investiți.

Oliver spune că Anna este responsabilă în principal de ambalarea comenzilor. Glumește: „Se trezește, își face un ceai, împachetează, se așază, ia prânzul, împachetează, se așază, ia cina, împachetează și apoi se culcă.”

Cei doi muncesc aproximativ 70-80 de ore pe săptămână și au organizat inclusiv o transmisiune live de 24 de ore. Acea transmisiune a generat vânzări de aproximativ 374.000 de euro, cu 3.017 produse vândute individual și un vârf de 1.351 de spectatori simultan, potrivit Daily Mail. În timpul unei transmisiuni obișnuite au aproximativ 250-500 de spectatori, iar contul lor are în prezent circa 54.000 de urmăritori.

Cum funcționează afacerea

Cuplul își programează în prezent transmisiunile live chiar și cu 20 de săptămâni înainte. Acestea au loc luni, miercuri, vineri și sâmbătă seara, precum și marți și joi la prânz.

Procesul este „simplu”, spune Oliver. „Intru pe Whatnot de pe computer și creez o transmisiune live. Totul este făcut prin OBS [Open Broadcaster Software]. Este un software pentru streaming live, așa că am camera mea bună și toate elementele grafice cu prețurile spot și celelalte informații. Intru live, iau un produs și îl scot la vânzare. E literalmente atât de simplu.”

Primesc livrări de aproximativ trei ori pe săptămână de la distribuitori, angrosiști, producători, monetării și alți furnizori din Marea Britanie și din străinătate. Produsele sunt fotografiate și listate înainte de a fi vândute în transmisiunile lor. Oliver acceptă și cereri pentru anumite produse și organizează vânzări-fulger.

„Dacă avem, de exemplu, 500 de monede Britannia de argint de câte o uncie, în loc să stau o oră și să le vând una câte una, dacă știm că sunt aproximativ în aceeași stare, ridic una în fața camerei și spun: «Uite, avem o ofertă pentru voi». Aveți două minute să luați una dacă vreți. Prețul scade de la aproximativ 72,40 de euro la 67,70 de euro, iar apoi le vindem în felul acesta. - Este o metodă foarte, foarte bună de a vinde rapid cantități mari de marfă -.

Avem o postare destul de cunoscută pe rețelele sociale de Black Friday. Am făcut o promoție-fulger la Britannia și cred că am vândut 150 în aproximativ șase secunde.”

De la monede obișnuite la piese de peste 21.000 de euro

Stocurile lor variază de la lingouri și monede de investiții obișnuite până la piese mai rare pentru colecționari, inclusiv Britannia din argint, Mexican Libertad, sovereigns din aur și monede proof. Vând și monede în ediții speciale de tip „privy”, care au un mic simbol sau design suplimentar și pot ajunge la prețuri mai mari decât variantele standard.

Oliver oferă exemplul monedelor Britannia cu marcaj Sakura, despre care spune că pot fi vândute la prețuri de câteva ori mai mari decât o monedă standard. În categoria produselor foarte scumpe, cei doi au vândut o monedă de aur de cinci uncii pentru aproximativ 21.000 de euro.

Oliver spune că văzuse aceeași monedă listată în altă parte la aproximativ 28.000 de euro în perioada respectivă.

Au vândut, de asemenea, o cutie completă - „monster box” - cu 500 de monede Krugerrand sud-africane din 2026, fiecare de câte o uncie, pentru aproximativ 45.550 de euro. Oliver spune că, la acel moment, monedele individuale se vindeau cu aproximativ 99-105 euro bucata, în timp ce achiziția întregului lot aducea costul la aproximativ 91 de euro pe uncie.

De la o sursă suplimentară de venit la o afacere de milioane

Afacerea a crescut mult peste planul inițial al cuplului de a câștiga doar niște bani în plus. Cei doi și-au majorat salariile de la aproximativ 39.700 de euro fiecare, cât aveau atunci când au început să lucreze full-time, la aproximativ 58.400 de euro fiecare în prezent.

Au angajat-o și pe sora lui Oliver.

În plus, au apelat la un contabil pentru evidențele și raportările financiare ale companiei. Serviciile acestuia îi costă aproximativ 37.400 de euro pe an, o cheltuială importantă, dar despre care Oliver spune că a devenit necesară pe măsură ce afacerea s-a complicat.

Compania trebuie să gestioneze regimuri diferite de TVA și impozitare pentru metalele prețioase, inclusiv aurul de investiții scutit de TVA, TVA aplicat anumitor produse noi din argint și regimul marjei pentru unele bunuri second-hand eligibile.

Oliver glumește spunând că locuința lor este acum „mai puțin apartament și mai mult depozit”. Mutarea le-ar oferi mai mult spațiu, i-ar aduce mai aproape de familie și le-ar permite să extindă afacerea.

Pentru Anna, renunțarea la o carieră stabilă în sistemul medical britanic a fost uneori dificilă. Spune că îi este dor de colegi și de pacienți, precum și de componenta socială a vechiului ei loc de muncă.

Oliver, în schimb, spune că îi lipsește simplitatea statutului de angajat.

„Îmi lipsește faptul că pur și simplu te duci la serviciu, primești un salariu și apoi pleci acasă”, spune el. „Dar nu, nu m-aș întoarce. Să spunem doar atât.”