Legea salarizării, în criză de timp. Nicușor Dan îi cheamă din nou pe liderii partidelor la Cotroceni

Intrăm în criză de timp pentru banii din PNRR. Mai avem la dispoziție doar câteva zile pentru a salva peste 700 de milioane de euro. Timp în care legea salarizării, cea de care depind acești bani, este departe de forma finală. O nouă variantă a ajuns la Bruxelles, însă Comisia Europeană nu ar fi de acord cu ea. Motiv pentru care președintele Nicușor Dan a convocat din nou la Cotroceni liderii partidelor pentru noi discuții.

Suntem, practic, pe ultima sută de metri pentru că termenul-limită este de 31 august. Până atunci, România trebuie să ajungă la o variantă a legii acceptată de Bruxelles, să obțină acordul politic în țară și să o adopte.

Surse politice spun că ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a trimis o nouă formă Comisiei Europene, fără să consulte partidele sau sindicatele, însă nu ar fi fost acceptată de oficialii europeni.

Miza este uriașă. Sunt 770 de milioane de euro din PNRR.

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Noua variantă ar fi venit, însă, și cu o factură mai mare. Anvelopa salarială ar fi crescut cu 12 miliarde de lei față de cea actuală, adică cu 4 miliarde peste prima variantă discutată.

Și exact aici apare o altă problemă. De unde vin banii?

Una dintre variantele discutate ar fi fost folosirea a aproximativ 4 miliarde de lei prevăzute pentru indemnizațiile urmașilor prizonierilor de război. Însă liderii partidelor nu ar fi fost de acord.

Așadar, mai avem mai puțin de două săptămâni, sute de milioane de euro în joc și o lege asupra căreia încă nu există consens.

Următorul moment important este întâlnirea de joi de la Cotroceni, unde liderii coaliției sunt așteptați din nou la discuții cu președintele Nicușor Dan.