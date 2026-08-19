Miliarde de euro lăsate în mall-uri. Câţi bani au cheltuit românii în marile centre comerciale, în 2025

Românii au cheltuit anul trecut peste 42 miliarde de euro în marile lanţuri de retail, o sumă cu 5,6% mai mare comparativ cu 2024 şi cu 77% peste nivelul din 2019, potrivit studiului Romania Retail Snapshot 2026, realizat de o companie de consultanţă imobiliară, pe baza rezultatelor financiare a 125 companii din 13 domenii diferite.

Conform Cushman & Wakefield Echinox, companiile au înregistrat o creştere medie anuală a veniturilor de 10% în perioada 2019-2025, un ritm superior evoluţiei cumulate a inflaţiei. Segmentul supermarketurilor şi hipermarketurilor şi-a consolidat poziţia de lider al pieţei, cu vânzări de 25,7 miliarde euro, în creştere cu 6,9% comparativ cu anul precedent, reprezentând peste 60% din cifra de afaceri totală analizată. În acelaşi timp, sectorul DIY (bricolaj) şi-a continuat expansiunea, atingând vânzări de 4,2 miliarde euro (+4,8%), în timp ce retailerii din categoria Electro-IT au generat venituri de 3,6 miliarde euro, menţinându-se la un nivel similar celui din 2024.

Aceste evoluţii au avut loc într-un context economic mai puţin favorabil

Categoria Fashion a înregistrat o cifră de afaceri de 2,7 miliarde euro, cu un avans anual de 3,3%, reflectând o creştere moderată, dar constantă, susţinută de o bază extinsă de operatori şi de dezvoltarea continuă a spaţiilor de retail moderne. Cele mai accelerate ritmuri de creştere au fost consemnate în segmentele Cosmetice (+12,8%) şi Food & Beverage (+11,2%), evidenţiind orientarea consumatorilor către produse de îngrijire personală şi cheltuieli asociate experienţelor şi socializării.

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Consultanţii spun că evoluţiile acestor categorii confirmă tendinţele de diversificare ale consumului şi susţin interesul retailerilor pentru extinderea prezenţei în principalele proiecte comerciale din România. Cele 13 domenii analizate sunt FMCG (marile reţele de hipermarketuri/ supermarketuri), Fashion, DIY (bricolaj), Articole Sportive, Încălţăminte, Articole pentru Copii, Bijuterii, Home & Deco, Restaurante, Baruri şi Cafenele, Cosmetică, Electro-IT, Entertainment, Magazine Specializate. Împreună, cei 125 de retaileri operează peste 8.000 de magazine, majoritatea dintre acestea funcţionând în proiecte de retail de tip mall, parcuri de retail sau galerii comerciale.

"Rezultatele din 2025 confirmă capacitatea pieţei de retail de a genera creştere chiar şi într-un context economic complex. Dincolo de performanţa segmentului alimentar, observăm o accelerare puternică în categorii precum Cosmetice şi Food & Beverage, ceea ce indică o maturizare a comportamentului de consum şi o cerere în creştere pentru experienţe şi concepte comerciale moderne. Această evoluţie susţine planurile de extindere ale retailerilor şi menţine interesul pentru spaţiile comerciale performante din principalele oraşe ale ţării", a afirmat Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox, citată în studiu.

Un alt semnal pozitiv este faptul că 11 dintre cele 13 categorii analizate au raportat o evoluţie pozitivă a cifrei de afaceri în 2025, demonstrând că dinamica pieţei este susţinută nu doar de segmentele de primă necesitate, ci şi de cele non-esenţiale. Această diversificare a creşterii contribuie la consolidarea încrederii retailerilor şi a investitorilor şi sprijină noi investiţii în dezvoltarea reţelelor de magazine şi a proiectelor comerciale. Conform consultanţilor, majorarea veniturilor obţinute de marii retaileri a fost susţinută atât de deschideri de noi magazine, dar şi creşterea vânzărilor în magazinele fizice şi totodată de extinderea în online a unora dintre operatori.

Extinderile retailerilor în cauză au fost favorizate şi de investiţiile dezvoltatorilor în centre comerciale şi în parcuri de retail, dezvoltatori ce în perioada 2025-S1 2026 au finalizat proiecte cumulând aproximativ 266.000 metri pătraţi de noi spaţii de retail, reprezentând atât scheme noi, cât şi extinderi ale unora deja existente. În prima jumătate a acestui an, aproximativ 60.000 mp de spaţii comerciale noi au fost livraţi în această perioadă prin extinderea unui centru comercial şi inaugurarea a 4 retail parkuri în oraşe precum Bucureşti, Bacău, Cluj-Napoca şi Drobeta-Turnu Severin, potrivit Romanian Retail Marketbeat Q2 2026.

Aceste evoluţii au avut loc într-un context economic mai puţin favorabil. România a înregistrat o contracţie de 0,8% a PIB-ului în primul semestru din 2026, în timp ce rata anuală a inflaţiei a ajuns la 10,4%, afectând puterea de cumpărare şi conducând la o scădere de 5,6% a vânzărilor de retail în perioada analizată. Piaţa de retail modern din România a ajuns la un stoc de aproximativ 4,92 milioane mp, dintre care circa 1,34 milioane mp sunt concentraţi în Bucureşti.

În ceea ce priveşte nivelul chiriilor, piaţa a rămas stabilă, în condiţiile în care valorile prime de pe Calea Victoriei şi din centrele comerciale dominante din Bucureşti se situează la aproximativ 90 euro/mp/lună, în timp ce în marile oraşe regionale valoarea maximă ajunge la 50-65 euro/mp/lună pentru spaţii de aproximativ 100-200 mp localizate la parterul acelor proiecte. Cushman & Wakefield Echinox este o companie de consultanţă imobiliară, afiliatul exclusiv al Cushman & Wakefield în România, unul dintre liderii globali în domeniul serviciilor imobiliare.